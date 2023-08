Jason Joseph a parfaitement digéré sa 7e place de la finale des Mondiaux de Budapest. A Zurich, le Bâlois a remporté le 110 m haies en 13''08 avec un nouveau record de Suisse à la clef.

Joseph a couru deux centièmes plus vite que son meilleur temps qui datait de Florence au mois de juin. Ce record de Suisse est d'autant plus surprenant que le vent était légèrement défavorable (-0,1 m/s) et qu'il y a eu deux départs après un premier élan coupé à cause de l'Italien Simonelli.

Cela n'a pas perturbé Jason Joseph qui était le grand favori de cette course. Il a nettement devancé l'Espagnol Enrique Llopis (13''31). Si les principaux adversaires de Joseph étaient absents, c'est parce qu'ils se préparent pour le meeting Diamond League de Xiamen en Chine agendé le 2 septembre.

ats