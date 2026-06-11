Un étudiant de 20 ans a battu mercredi le record du monde du 110 m haies. L'Américain Ja’Kobe Tharp a réalisé le temps époustouflant de 12''75 lors des demi-finales du championnat NCAA à Eugene.

JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75



✅ NCAA RECORD

✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc — NCAA Track & Field (@NCAATrackField) June 11, 2026

Keystone-SDA ATS

«Je suis sans voix, sérieusement», a commenté l'athlète du Tennessee, cité sur le site olympics.com, après avoir battu de 0''05 un record détenu par son compatriote Aries Merritt depuis 2012. Il a également amélioré de 26 centièmes (!) son record personnel (13''01 jusque-là).

Le hurdleur, très confiant, a admis que s'il pensait qu'une performance exceptionnelle était possible, il n'avait évidemment pas prévu de battre le record du monde. «Je savais que j'avais les jambes pour cela», a-t-il déclaré aux journalistes. «Mais ce n’était pas prévu avant cette compétition, pas du tout.»

«Je voulais vraiment marquer le coup»

Ja'Kobe Tharp a expliqué être conscient qu’il allait vite pendant sa course. Mais il n'a réalisé à quel point il était rapide qu'après avoir franchi la ligne d’arrivée: «Les trois dernières haies étaient un peu incertaines. Je me suis dit ‘waouh, j'arrive assez vite.’ Je pensais peut-être faire 12''97 ou 12''98. Mais quand j'ai vu ça, c'était comme ‘Ahhhh.’ Je suis sans voix, sérieusement.»

«J’avais l’impression d’aller vite, mais toutes mes courses me semblent rapides, pour être honnête», a encore expliqué le nouveau recordman du monde, dont le chrono doit encore être ratifié par World Athletics. «Je voulais vraiment marquer le coup. Je me suis vraiment concentré sur l’exécution: survivre et aller de l’avant. Je voulais faire passer un message.»