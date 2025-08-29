  1. Clients Privés
UTMB 2 300 traileurs partis pour l’épreuve reine de l’Ultra-Trail

Arthur Rappaz

29.8.2025

Les 2.300 concurrents de la 22e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, l’épreuve reine de l’ultra-endurance, se sont élancés vendredi à Chamonix, sous une pluie fine appelée à se renforcer et animer les premières heures de course.

Des traileurs en action de nuit (illustration)
Des traileurs en action de nuit (illustration)
imago images/Xinhua

Agence France-Presse

29.08.2025, 22:13

Deux heures après le départ, tous les favoris étaient au rendez-vous au premier ravitaillement à Saint-Gervais (kilomètre 21), où des centaines de personnes applaudissaient à tout rompre le long de la route dans une ambiance festive.

Le Français Aurélien Dunan-Pallaz, vainqueur de la Diagonale des Fous et de la Hardrock 100 en 2023, pointait en tête avec quelques secondes d'avance seulement sur ses premiers poursuivants.

Chez les femmes, l’Américaine Courtney Dauwalter, 40 ans et déjà triple lauréate de l'épreuve (2019, 2021, 2023), était à la poursuite de la Néo-Zélandaise Ruth Croft.

«Conquest of Paradise»

La première grosse explication entre les leaders est attendue aux alentours de 22h00, avec la montée du Col du Bonhomme, où le froid et le vent auront pris de l'importance par rapport à la fin de journée.

Sur la célèbre place du Triangle de l’Amitié, le top départ a été donné à 17h45, et les premières foulées des coureurs ont été accompagnées, comme d’habitude, du morceau «Conquest of Paradise», rendu encore plus envoûtant par la grisaille près du Mont-Blanc.

Les plus rapides sont attendus de retour sur la ligne en 20 heures environ, mais il faudra pour cela avoir avalé 174 km et 9.900 m de dénivelé positif d'une boucle périlleuse à travers la France, l’Italie et la Suisse.

Les plus lents pourront passer jusqu'à deux nuits en montagne, mais ils doivent impérativement terminer avant 16h30 dimanche pour être considérés comme des «finishers» du Graal mondial du trail.

François D'Haene pour un cinquième

Selon les prévisions météo, les participants vont affronter des averses orageuses jusqu'au milieu de la nuit, ainsi qu'un peu de neige en altitude. La deuxième nuit devrait être un peu plus clémente.

En l'absence des deux derniers vainqueurs, l'Américain Jim Walmsley et le Français Vincent Bouillard, la course masculine est relativement ouverte. Favori, le Français François D'Haene vise un cinquième succès autour du Mont-Blanc, ce qui lui permettrait de dépasser la légende espagnole Kilian Jornet.

«Si je peux encore faire une belle course et pourquoi pas gagner, j’en serai très heureux. Mais j’ai eu la chance de l’emporter plusieurs fois, et beaucoup d’autres coureurs rêvent aussi de s’imposer ici. Alors on verra», a tempéré le coureur de 39 ans cette semaine.

