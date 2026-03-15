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Marathon 2e meilleur chrono de l'histoire pour l'Ethiopienne Fotyen Tesfay

ATS

15.3.2026 - 17:03

L'Ethiopienne Fotyen Tesfay, 7e des JO de Paris sur 10'000 m, a signé dimanche à Barcelone le deuxième meilleur chrono de l'histoire du marathon. Elle a bouclé les 42,195 km en 2h10'53.

Keystone-SDA

15.03.2026, 17:03

Pour ses débuts en marathon, l'athlète de 28 ans a signé la deuxième meilleure performance de l'histoire, juste derrière les 2h09'56 de la Kényane Ruth Chepngetich qui avait établi le record du monde en 2024 à Chicago.

Chepngetich purge actuellement une suspension de trois ans pour dopage à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique interdit, mais ses résultats ont été annulés à partir de mars 2025 donc son record du monde tient toujours.

«Mon plan était de m'attaquer au record du monde aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de vent et je n'ai pas réussi à pousser encore plus en fin de course», a réagi Tesfay après la course, dans des propos rapportés par la Fédération internationale d'athlétisme. «Aujourd'hui, je n'ai pas réussi, mais pour le prochain marathon j'aimerais essayer de nouveau.»

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