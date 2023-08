⏪ ¡SIN RIVAL! Un potente ataque de Andreas Kron para vencer en Montjuïc.🎥 ¡Revive el ÚLTIMO KM!



🏆 SOLO VICTORY! A powerful attack by Andreas Kron to win on Montjuïc.🎥 Relive the LAST KM!#LaVuelta23 @CarrefourES #CarrefourconLaVuelta pic.twitter.com/buZjdF26hI