L'Australien Sam Welsford a remporté au sprint à Nairne la 3e étape du Tour Down Under. Son compatriote Jay Vine reste en tête du classement général.

Keystone-SDA ATS

Welsford a signé sa première victoire avec l'équipe Ineos qu'il a ralliée cet hiver en provenance de Red Bull Bora. Il a devancé le Danois Tobias Lund Andresen et le Néo-Zélandais Lewis Bower lors de cette arrivée massive.

Jay Vine a été retardé par une chute dans le final, mais il a été classé dans le même temps que le vainqueur. Il possède 0'06 d'avance sur son coéquipier équatorien Jhonatan Narvaez et 1'05 sur le Suisse Mauro Schmid avant la 4e étape qui pourrait être décisive avec trois ascensions du fameux Willunga Hill, le traditionnel juge de paix du Tour Down Under.