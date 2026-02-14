L'Américain Khaleb McRae a foncé en 44''52, potentiel record du monde du 400 m en salle, lors du Tyson Invitational, une compétition secondaire en Arkansas vendredi. World Athletics doit désormais ratifier ou non son chrono comme un record.

L'Américain Khaleb McRae a foncé en 44''52, potentiel record du monde du 400 m en salle. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

McRae (25 ans), vice-champion du monde du relais 4x400 m l'an dernier à Tokyo, a couru vendredi à Fayetteville plus vite que le record du monde de son compatriote Kerron Clement, auteur d'un chrono de 44''57 à Fayetteville déjà en 2005.

World Athletics n'avait pas validé pour des raisons techniques le temps plus rapide du Canadien Christopher Morales Williams, qui avait gagné en 44''49 une compétition universitaire à... Fayetteville en 2024. L'Américain Michael Norman avait lui aussi couru en 44''52, à College Station (Texas) en 2018, mais son chrono n'avait pas non plus été ratifié.