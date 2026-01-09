Giulia Tanno a manqué de peu le podium lors de la Coupe du monde de slopestyle à Snowmass. La Grisonne de 27 ans a terminé 4e.

Giulia Tanno en pleine figure freestyle spectaculaire (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Tanno a réalisé deux solides performances, mais elle a perdu sept points sur la Canadienne Elena Gaskell, 3e. En l'absence de la championne olympique Mathilde Gremaud, qui avait triomphé lors de l'ouverture de saison en slopestyle, c'est la Britannique Kirsty Muir qui s'est imposée.

Chez les messieurs, Andri Ragettli et Fabian Bösch n'ont pas fait mieux que 11e et 12e. L'Américain Mac Forehand est monté sur la plus haute marche du podium.