NBA 5e succès de suite à l'extérieur pour les Rockets de Clint Capela

ATS

1.12.2025 - 08:41

Clint Capela et les Rockets ont décroché dimanche leur cinquième victoire d'affilée en NBA, la 13e au total en 17 matches joués cette saison. Houston s'est imposé 129-121 face au Utah Jazz.

Keystone-SDA

01.12.2025, 08:41

01.12.2025, 09:05

De retour après avoir manqué les deux derniers matches, la superstar Kevin Durant a brillé en cumulant 25 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions. Le meilleur marqueur du match fut néanmoins l'intérieur turc des Rockets Alperen Sengun (27 points).

Clint Capela a eu droit à un temps de jeu de 14', réussissant 6 points, 3 rebonds et 2 contres pour un différentiel de -1. L'autre pivot remplaçant de Houston, Steven Adams, a quant à lui sorti le grand jeu avec 13 points et 12 rebonds en 17' de jeu.

Les Rockets, qui ont pris le large (55-33) au deuxième quart grâce à un partiel de 16-2, pointent au 3e rang de la Conférence Ouest derrière le champion sortant Oklahoma City et les Lakers. La situation est plus compliquée pour les deux autres Suisses: les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser (5 victoires-15 défaites) et les Wizards de Kyshawn George (2-16) sont en queue de classement.

