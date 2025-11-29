Le judoka zurichois Nils Stump a remporté pour la deuxième fois de l'année un tournoi du Grand Chelem.

Nils Stump a remporté pour la deuxième fois de l'année un tournoi du Grand Chelem (archive) IMAGO/AFLOSPORT

A Abu Dhabi, le jeune homme de 28 ans s'est imposé en finale des moins de 73 kg face au champion du monde junior tadjik Muhiddin Asadulloev.

C'est déjà là-bas que Stump avait remporté il y a trois ans sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem, le plus haut niveau de compétition en dehors des Mondiaux et des JO. Il en compte désormais cinq à son palmarès.

En 2023, il est devenu le premier champion du monde suisse de judo, avant de connaître une grande déception un an plus tard en étant éliminé dès le premier tour aux JO de Paris.