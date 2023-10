Plus de 700 policiers seront déployés mercredi soir dans la ville espagnole de Valence (est) pour le match opposant l'équipe locale au club israélien du Maccabi Tel-Aviv en Euroligue, en raison du conflit au Proche-Orient, ont annoncé les autorités.

La réception du Maccabi Tel Aviv à Valence, en Espagne, se fera sous haute sécurité mercredi soir (archives). IMAGO/ZUMA Wire

Le match ayant été déclaré «à haut risque» par les autorités, «la présence de personnel de sécurité et de police» va être renforcée et «les participants seront soumis à des contrôles de sécurité plus exhaustifs», a annoncé dans un communiqué le club de basket de Valence.

«Nous avons mis en place une opération globale dans laquelle travailleront plus de 700 membres de la police nationale, en uniforme et en civil», a expliqué de son côté la préfète de Valence, Pilar Bernabé, lors d'une conférence de presse.

Ce match d'Euroligue programmé à 20h30 se déroule dans un contexte de craintes d'attentats en Europe en raison de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre contre l'Etat hébreu.

ATS