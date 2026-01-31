CyclismeRüegg termine dans le peloton de tête à la Great Ocean Race
Noemi Rüegg a terminé 7e de la Great Ocean Race en Australie.
Rüegg a franchi la ligne d'arrivée à Geelong en même temps que la gagnante, la Néo-Zélandaise Ally Wollaston.
Voici un an, Rüegg avait terminé 3e de cette course.
Déjà lauréate de l'épreuve l'an dernier, Ally Wollaston (FDJ United-Suez) s'offre à nouveau la Cadel Evans Great Ocean Road Race, une classique World Tour. La Néo-Zélandaise (25 ans) a battu Josie Nelson (Picnic PostNL) et Mireia Benito (AG Insurance-Soudal). #CadelRoadRacepic.twitter.com/eBVzpiF5g3