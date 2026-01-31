Noemi Rüegg a terminé 7e de la Great Ocean Race en Australie.

Une septième place pour Noemi Rüegg IMAGO/Revierfoto

Keystone-SDA ATS

Rüegg a franchi la ligne d'arrivée à Geelong en même temps que la gagnante, la Néo-Zélandaise Ally Wollaston.

Voici un an, Rüegg avait terminé 3e de cette course.