L'équipe UAE continue d'écraser le Tour de Suisse. Le maillot jaune Adam Yates a en effet remporté la 7e étape à Villars-sur-Ollon devant son coéquipier Joao Almeida.

Another one-two victory for @TeamEmiratesUAE in Villars🙈👏🏼 Just pure dominance! pic.twitter.com/73kTCcZ6gI — Tour de Suisse (@tds) June 15, 2024

Le Britannique et le Portugais sont arrivés ensemble dans la station vaudoise au terme des 118 km de cette étape montagneuse avec 3000 m de dénivelé positif, qui proposait deux ascensions du col de la Croix et deux fois la montée vers Villars-sur-Ollon. Yates et Almeida ne se sont pas disputé la victoire d'étape, le maillot jaune franchissant la ligne juste devant son collègue.

Avant le contre-la-montre final entre Aigle et Villars-sur-Ollon (15,7 km), Adam Yates possède 31 secondes d'avance sur Almeida et 1'51 sur le Colombien Egan Bernal. Mais le Britannique doute qu'il puisse s'imposer dimanche: «João est super-fort en contre-la-montre. J'estime qu'il peut me reprendre jusqu'à une minute.»

Egon Bernal n'a quant à lui pas pu profiter du gros travail de ses coéquipiers d'Ineos Grenadiers et a lâché trente secondes supplémentaires samedi. Le Grison Matteo Badilatti, 16e de l'étape, est pour sa part toujours le meilleur Suisse. Il a gagné quatre places samedi et figure désormais au 15e rang, à 8'15.

Dernier rescapé de l'échappée du jour, le Norvégien Johannes Staune-Mittet a été rejoint à un peu plus de 4 km de l'arrivée. L'Autrichien Felix Gall a alors attaqué, mais il n'a pas réussi à créer une grosse différence. A 3 km du but, Joao Almeida a lancé la chasse et Gall a été repris peu après. Le maillot jaune a alors accéléré et seul Almeida a pu prendre sa roue. L'Américain Matthew Riccitello a pris la troisième place de l'étape à 14 secondes.

