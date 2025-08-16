La Britannique Keely Hodgkinson a impressionné lors du meeting de Chorzow en Diamond League. Elle a gagné le 800 m en 1'54''74, soit la meilleure performance mondiale de la saison.

376 days after her last race at Paris 2024, Keely Hodgkinson sets the new world lead in the Women's 800m at the 2025 Diamond League in Poland! 🏃‍♀️⏱️ pic.twitter.com/gZH28ZXwlf — TNT Sports (@tntsports) August 16, 2025

Keystone-SDA ATS

Ce chrono est d'autant plus remarquable que la championne olympique de la spécialité effectuait sa rentrée après une pause de plus d'un an sans compétition. Handicapée par des blessures pendant plusieurs mois, elle n'avait plus couru depuis la finale olympique en août 2024 à Paris où elle avait décroché l'or.

A moins d'un mois des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre), la Britannique a ainsi confirmé son statut d'immense favorite pour décrocher sa première médaille d'or mondiale au Japon.