Diamond League Retour hors norme de Hodgkinson après un an de blessure

ATS

16.8.2025 - 17:31

La Britannique Keely Hodgkinson a impressionné lors du meeting de Chorzow en Diamond League. Elle a gagné le 800 m en 1'54''74, soit la meilleure performance mondiale de la saison.

Keystone-SDA

16.08.2025, 17:31

Ce chrono est d'autant plus remarquable que la championne olympique de la spécialité effectuait sa rentrée après une pause de plus d'un an sans compétition. Handicapée par des blessures pendant plusieurs mois, elle n'avait plus couru depuis la finale olympique en août 2024 à Paris où elle avait décroché l'or.

A moins d'un mois des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre), la Britannique a ainsi confirmé son statut d'immense favorite pour décrocher sa première médaille d'or mondiale au Japon.

