Prodige de la natation âgée de 13 ans, la Chinoise Yu Zidi a de nouveau frappé les esprits mardi. Elle a battu le record d'Asie du 200 m 4 nages lors d'une compétition nationale.

A 13 ans, Zidi Yu a battu le record d'Asie élite du 200 m 4 nages (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Yu Zidi a réalisé un temps de 2'07''41 lors des Jeux nationaux de Chine, un événement multisports organisé tous les quatre ans, dont l'édition 2025 se tient à Shenzhen. Le précédent record d'Asie (2'07''57) avait été établi par sa compatriote Ye Shiwen durant les JO de Londres en 2012... quelques mois avant la naissance de Yu Zidi.

Sa performance est la neuvième meilleure de tous les temps. Elle fait aussi d'elle la deuxième nageuse la plus rapide de l'année au niveau mondial, derrière la Canadienne et détentrice du record du monde Summer McIntosh.

Yu Zidi a amélioré de près de deux secondes son meilleur temps personnel, établi en juillet à Singapour lors des Mondiaux. Elle y avait fait sensation en devenant la plus jeune nageuse de l'histoire à obtenir une médaille durant des championnats du monde. La jeune athlète avait décroché le bronze avec le relais 4x200 m libre.

L'adolescente s'était également classée quatrième dans trois épreuves individuelles: 400 m 4 nages, 200 m papillon et 200 m 4 nages.

«S'entraîner dur»

En constante progression, elle pourrait devenir l'une des stars de son sport. Celle qui jongle entre ses entraînements et sa scolarité avait commencé la natation à six ans, un peu par hasard, pour échapper à la chaleur estivale.

Révélée l'an dernier, elle est déjà comparée à Ye Shiwen, qui à 16 ans était devenue la plus jeune nageuse chinoise à remporter une médaille olympique avec ses deux titres en individuel à Londres 2012. «Je suis très contente, super excitée. Je ne m'attendais pas à obtenir un résultat aussi bon», a confié Yu Zidi à la télévision publique chinoise CCTV après sa victoire.

Sa performance a suscité un grand engouement en Chine. Mercredi après-midi, le hashtag lié à sa victoire et à son nouveau record d'Asie avait été vu 11 millions de fois sur la plateforme Weibo. Interrogée par CCTV sur sa façon de gérer sa notoriété, Yu Zidi a simplement déclaré «faire de son mieux» et «s'entraîner dur».