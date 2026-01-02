  1. Clients Privés
Fléchettes À 18 ans, Luke Littler défie toutes les statistiques

ATS

2.1.2026 - 22:44

Le phénomène anglais des fléchettes, Luke Littler, s'est qualifié vendredi pour la finale des Championnats du monde. Il s'agit de sa troisième d'affilée, alors qu'il n'a que 18 ans.

Luke Littler en finale des Mondiaux pour la troisième fois de suite.
IMAGO/Action Plus

Keystone-SDA

02.01.2026, 22:44

02.01.2026, 22:50

A Londres, le numéro un mondial de la discipline s'est remis de la perte de la première manche pour s'imposer 6-1 en demi-finales contre son compatriote Ryan Searle (38 ans).

Littler défendra son titre samedi contre le champion d'Europe néerlandais Gian van Veen (24 ans) ou l'Ecossais Gary Anderson (55 ans), quatre fois finaliste du concours mondial (2 titres, 2 défaites).

Luke «The Nuke» était devenu en janvier 2025 le plus jeune champion du monde de l'histoire des «darts», à 17 ans, aux dépens du Néerlandais Michael van Gerwen.

1 million au vainqueur

Un an plus tôt, le jeune barbu du nord de l'Angleterre s'était déjà hissé à la surprise générale en finale, où son compatriote Luke Humphries avait pris le meilleur.

Celui qui fêtera son 19e anniversaire le 21 janvier a toutefois perdu en popularité durant le concours actuel après avoir réagi vivement à l'endroit des spectateurs qui ont encouragé son adversaire aux tours précédents.

«Vous avez acheté vos billets et ça me paie mes primes de match, donc merci pour l'argent, merci pour les huées», avait-il réagi après un match devant le public de l'Alexandra Palace, ce qui lui va valu de recueillir de nouveau des sifflets vendredi avant la demi-finale.

Le champion du monde 2026 recevra un million de livres sterling (1,07 millions de francs suisses), une dotation doublée par rapport à l'an passé.

La réaction de Luke Littler

