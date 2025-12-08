  1. Clients Privés
NBA À 41 ans, LeBron James signe une prestation royale à Philadelphie

Melchior Cordonier

8.12.2025

A bientôt 41 ans, LeBron James, dans sa 23e saison NBA, a sorti une performance royale sur le parquet de Philadelphie, pour un succès 112 à 108 des Los Angeles Lakers dimanche.

Agence France-Presse

08.12.2025, 08:11

Les spectateurs de la Xfinity Mobile Arena ont assisté à une soirée NBA «vintage», avec un LeBron James retrouvé et décisif (29 points, 7 rebonds et 6 passes), et quelques coups d'éclat de Joel Embiid pour les locaux.

Trois jours après la fin à Toronto de son incroyable série de matches à 10 points ou plus (1.297 rencontres en près de 19 ans), la vedette des Lakers, qui fêtera ses 41 ans fin décembre, a offert le succès aux siens avec 10 points consécutifs dans les derniers instants, notamment un tir de loin sur une jambe (à 1:11) suivi d'un tir à mi-distance (à 27 sec), célébré en mimant une couronne sur sa tête, un classique après ses actions les plus décisives, rappelant qui est «le King».

«C'était la fin du road trip, je me sentais juste bien, depuis ce matin. Il faut savoir sentir le jeu, Luka (Doncic) revient d'un aller-retour en Europe, j'avais de bonnes jambes, je savais que je devais faire plus offensivement», a commenté auprès du diffuseur celui qui s'est aussi permis un dunk spectaculaire en transition, une autre action signature.

«Connecteur»

Si Luka Doncic revenait tout juste de Slovénie où il a assisté à la naissance de son deuxième enfant, le magicien a réussi à valider un triple-double (31 points, 15 rebonds, 11 passes).

Le coach JJ Redick a salué LeBron James comme «le connecteur» de son équipe.

«Il est important de se rappeler de temps en temps de quoi on est capable, surtout pour lui après son début de saison perturbé par des blessures, où il a surtout essayé de rattraper le temps perdu», a dit le technicien, privé de son joueur et ami pendant 16 matches sur 23 déjà.

Le N.23 or et pourpre n'a pas été le seul vétéran en jambes dimanche, Joel Embiid (31 ans, MVP en 2023) montrant quelques bribes de sa gloire passée, avant plusieurs blessures, égalisant à 1 min 29 du buzzer, sortant un contre autoritaire sur LeBron, et finissant avec 16 points et 7 rebonds, au relais de Tyrese Maxey (28 points).

Deuxièmes à l'Ouest, les Lakers (17-6) ont remporté leurs huit matches «clutch» cette saison, définis par la NBA comme une rencontre avec un écart de 5 points ou moins dans les 5 dernières minutes.

Ils accueilleront mercredi les San Antonio Spurs, qui espèrent un retour de Victor Wembanyama, pour leur quart de finale de la Coupe NBA.

Inquiétude pour Wagner

Les Boston Celtics ont eux enchaîné un 10e succès en 12 matchs sur le parquet des Toronto Raptors (121-113), avec des bonnes performances de Jaylen Brown (30 points, 8 rebonds) et de Derrick White (27 points).

Cette victoire permet à Boston (15-9) de passer devant Toronto (15-10) à la 3e place à l'Est et d'afficher des ambitions pour cette saison malgré la grave blessure de Jayson Tatum et le chamboulement de l'effectif cet été.

Le Magic d'Orlando a été dominé au Madison Square Garden par les New York Knicks (106-100) de Jalen Brunson (30 points), et s'inquiète pour l'Allemand Franz Wagner, sorti dès le premier quart-temps à cause d'une blessure à la jambe gauche pas encore diagnostiquée.

Après avoir laissé Jamal Murray briller en début de rencontre (34 points dont 23 lors du premier quart-temps, 5 passes), Nikola Jokic a lui pris le jeu en main sans paraître forcer son talent pour aider Denver à dominer Charlotte 115 à 106, finissant tout près du triple-double avec 28 points, 9 rebonds et 11 passes.

Le champion Oklahoma City, malgré l'absence du MVP Shai Gilgeous-Alexander, s'est facilement imposé à Utah 131-101 avec 14 points du Français Ousmane Dieng. Le Thunder n'est que la 3e équipe de l'histoire à commencer aussi bien une saison (23-1).

Les autres tricolores en lice dimanche ont été assez discrets à l'image de Guerschon Yabusele pour les Knicks (8 points), Sidy Cissoko, titulaire avec Portland (6 points, 4 rebonds) ou encore Tidjane Salaün à Charlotte (5 points).

