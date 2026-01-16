À 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud

Qui a dit que Roger Federer était à la retraite ? Présent en Australie pour y disputer un match d’exhibition samedi, à la veille du lancement officiel du tournoi, le Bâlois en a profité vendredi pour livrer un tie-break d’entraînement face à Casper Ruud, actuel 13e mondial. Et la moindre des choses que l’on puisse dire, c’est que le Bâlois n’a pas lâché le tennis.

Roger Federer v Casper Ruud: AO 2026 Edition 😮‍💨



Enjoy the full tiebreak from today's practice on Rod Laver Arena 👇 pic.twitter.com/7rxOkCv2El — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026

Rédaction blue Sport Arthur Rappaz

Comme à la belle époque, « Rodgeur » a frappé les balles avec une grâce et une dextérité uniques. Revers à une main long de ligne, coup droit gagnant, amorti, ace… Federer a sorti l’ensemble de sa panoplie pour remporter facilement 7-2 ce tie-break face à l’un des tout meilleurs joueurs du monde.

Cette résurgence du fraîchement retraité (en 2022) sur le court de tennis s’inscrit dans une programmation bien chargée du Bâlois à l’Open d’Australie, puisqu’il y jouera un match d’exhibition aux côtés d’autres légendes du sport telles que Lleyton Hewitt ou Andre Agassi, sur le court de la Rod Laver Arena, le samedi 17 janvier.

Comme le rapporte le 20 Minutes, les organisateurs du tournoi, bien heureux de cette présence, ont profité de la venue de la star du tennis helvétique pour vendre une rencontre à 20’000 dollars australiens par personne (près de 10’100 francs), des passes qui se seraient vendues comme des petits pains.

L’Open d’Australie débute pour le reste du circuit ce dimanche 18 janvier, l’occasion pour les stars de lancer leur saison 2026 de manière idéale.