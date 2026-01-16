  1. Clients Privés
Open d'Australie À 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud

Arthur Rappaz

16.1.2026

Qui a dit que Roger Federer était à la retraite ? Présent en Australie pour y disputer un match d’exhibition samedi, à la veille du lancement officiel du tournoi, le Bâlois en a profité vendredi pour livrer un tie-break d’entraînement face à Casper Ruud, actuel 13e mondial. Et la moindre des choses que l’on puisse dire, c’est que le Bâlois n’a pas lâché le tennis.

Rédaction blue Sport

16.01.2026, 09:36

16.01.2026, 10:06

Comme à la belle époque, « Rodgeur » a frappé les balles avec une grâce et une dextérité uniques. Revers à une main long de ligne, coup droit gagnant, amorti, ace… Federer a sorti l’ensemble de sa panoplie pour remporter facilement 7-2 ce tie-break face à l’un des tout meilleurs joueurs du monde.

Cette résurgence du fraîchement retraité (en 2022) sur le court de tennis s’inscrit dans une programmation bien chargée du Bâlois à l’Open d’Australie, puisqu’il y jouera un match d’exhibition aux côtés d’autres légendes du sport telles que Lleyton Hewitt ou Andre Agassi, sur le court de la Rod Laver Arena, le samedi 17 janvier.

Rivalité Sinner - Alcaraz. Roger Federer fasciné : «Le monde du sport s'est tu et...»

Rivalité Sinner - AlcarazRoger Federer fasciné : «Le monde du sport s'est tu et...»

Comme le rapporte le 20 Minutes, les organisateurs du tournoi, bien heureux de cette présence, ont profité de la venue de la star du tennis helvétique pour vendre une rencontre à 20’000 dollars australiens par personne (près de 10’100 francs), des passes qui se seraient vendues comme des petits pains.

L’Open d’Australie débute pour le reste du circuit ce dimanche 18 janvier, l’occasion pour les stars de lancer leur saison 2026 de manière idéale.

Federer conquis par la rivalité

Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

