Pour sa trentième édition, qui se déroulait ce dimanche 16 mars, le marathon de Rome a vu les victoires des kényans Robert Ngeno et Betty Chepkwony. Mais la plus belle histoire de cette course, c'est assurément celle de l'Italien Antonio Rao.

Rédaction blue Sport Clara Francey

C'est un véritable exploit qu'a accompli Antonio Rao dimanche dernier. Après 6 heures 44 minutes et 16 secondes d'effort, cet Italien de 92 ans (!) a bouclé une énième fois le marathon de Rome, sa course fétiche.

«Je ne me sentais pas très bien ces derniers temps et je pensais ne pas pouvoir aller au bout. Et pourtant, j'ai terminé avec un temps inférieur de dix minutes à celui de l'an dernier», a confié le nonagénaire dans les colonnes de «Runner's World Italia». Avant d'ajouter : «Courir, marcher, c'est la vie. J'invite tout le monde à s'y mettre.»

Il y a deux ans, le retraité, né en Calabre et romain d'adoption, avait terminé le célèbre marathon italien en 6h14'44", établissant ainsi le record du monde dans la catégorie M90.