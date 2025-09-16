Bien plus rapide que les autres sur la piste d'élan et avec plus de sauts dans sa besace, Armand Duplantis survole sa discipline depuis cinq ans, jusqu'à franchir 6,30 m lundi aux Mondiaux de Tokyo.

Mondo Duplantis 🇸🇪 clears a World Record of 6.30m in the men's Pole Vault in Tokyo!!🥇🥇



World Record No. 14 for him!!🔥🔥pic.twitter.com/9n32pVkMPO — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 15, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Vitesse, expérience, et nouvelles chaussures sont avancées pour comprendre les raisons de la domination du Suédois, qui a enchaîné son 36e concours victorieux consécutif, invaincu depuis juillet 2023 et une quatrième place à Monaco:

Vitesse

Perche en main, «Mondo» est l'athlète le plus rapide du monde. Tous ses concurrents en sont témoins.

«Il arrive tellement vite. On ne s'en rend pas compte. Nous, on court vite déjà de base, mais il nous met une pilule. Tu regardes le mec passer, tu te dis qu'il est à 10 sec 30 au 100 m», racontait lundi le Français Ethan Cormont, 11e de la finale. «On joue tous avec nos armes. Lui, c'est la vitesse.»

«C'est évident que celui qui court le plus vite, celui qui crée donc le plus d'énergie (à l'impulsion) est normalement celui qui va sauter le plus haut», admettait Duplantis avant la compétition.

Preuve chiffrée de ses qualités en la matière, Duplantis s'est aligné sur un 100 m non officiel l'année dernière face au détenteur du record du monde du 400 m haies Karsten Warholm.

L'avantage était logiquement donné au hurdleur norvégien, plus habitué aux départs en starting-blocks, mais Duplantis avait gagné en 10 sec 37, un chrono qui l'aurait positionné sans entraînement spécifique à la quatrième place aux Championnats de France.

Sa vitesse lui permet aussi d'avoir sa technique propre et de pouvoir plier des perches plus dures que les autres, qui renvoient donc plus haut.

Expérience

Duplantis a également à 25 ans bien plus de sauts que les autres à son actif. Né dans une famille de perchiste, il a grandi aux Etats-Unis en Lousiane avec une perche à la main et a toujours eu un sautoir dans son jardin.

Dans le documentaire «Born to fly», on le voit haut comme trois pommes enchaîner les sauts et finir furieux après chaque tentative ratée.

«Il maîtrise son art comme seul peut le faire quelqu'un qui s'entraîne depuis des années à réaliser des sauts techniquement parfaits», estime la double championne du monde Katie Moon.

«Il pratique depuis l'âge de huit ans, il a une expérience que la plupart des gens n'ont pas», ajoute l'Américaine, qui explique que le fait qu'il soit parfaitement réglé lui permet de se focaliser beaucoup plus sur le reste - les gains de vitesse notamment - sans perdre trop de temps et d'énergie à sauter à l'entraînement.

«A l'entraînement, je fais surtout des séances de sprint, car j'ai déjà passé toute ma vie à sauter», assure Duplantis.

Le matériel

Si les perches n'ont pas changé de manière drastique depuis la révolution de la fibre de verre dans les années 1960, les chaussures jouent désormais un rôle clé.

«C'est tellement important, a raconté Duplantis lors d'une conférence de presse organisée par son sponsor avant la compétition. Les pointes avec lesquelles je saute actuellement sont tellement différentes de mes premières paires.»

Duplantis explique qu'il a des nouvelles chaussures spécifiquement pensées pour lui qui ressemblent davantage à des pointes de sprinteurs, plus agressives.

«Historiquement, les pointes de perche sont très plates car elles étaient pensées pour le moment de l'impulsion et de décollage, plus que pour la vitesse de la course d'élan», a expliqué le Suédois.

«Mais je fais vingt foulées avant de décoller. L'impulsion, c'est seulement le dernier appui. Donc on a essayé d'imaginer une chaussure qui ressemble plus à une chaussure de sprint, avec des ajustements sur la semelle pour être quand même capable de tenir à l'impulsion», a-t-il détaillé.

«Mondo» ne les porte toutefois pas à chaque saut. «Je les mets quand je pense que je peux battre le record du monde. Alors, tout le monde sait qu'on passe aux choses sérieuses.»