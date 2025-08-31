Le Thurgovien Joel Girrbach a brillé dans l'Omega European Masters de Crans-Montana avec un 7e rang final. «C'était une semaine géniale», a-t-il lâché au micro de Swiss Golf.

Keystone-SDA ATS

Seul Suisse bénéficiant d'une place fixe sur le DP World Tour (ex-European Tour), Joel Girrbach s'est maintenu aux avant-postes pendant les quatre jours de compétition. A domicile, il a pu côtoyer des joueurs bien plus cotés. «Jouer avec d'aussi bons joueurs et en plus parvenir à livrer la marchandise, c'est cool», a-t-il ajouté.

Le soutien des milliers de spectateurs présents dimanche a aidé le Thurgovien de 32 ans à signer son meilleur résultat sur le circuit européen. «Sur les trois derniers trous, c'était comme dans un stade de football», a-t-il souligné, espérant surfer cette vague pour poursuivre sur sa lancée positive.

Désormais 85e du classement annuel, Girrbach a quasiment son ticket pour le Tour 2026 en poche. «Ce résultat est bien sûr un grand soulagement. Je ne dirais pas encore que cela suffit à coup sûr pour obtenir ma carte pour le Tour, mais c'est un grand pas dans la bonne direction. Et il y a encore d'autres grands tournois à venir, où je ferai tout pour confirmer.»