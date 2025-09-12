  1. Clients Privés
Tour d’Espagne À la veille du dénouement, Jasper Philipsen voit triple

ATS

12.9.2025 - 18:07

Jasper Philipsen a décroché au sprint la 19e étape du Tour d'Espagne vendredi. Le Belge a signé son troisième succès dans cette 80e édition, à la veille d'une journée décisive pour la victoire finale.

Keystone-SDA

12.09.2025, 18:07

12.09.2025, 19:02

C'est la 57e victoire chez les professionnels pour le sprinter d'Alpecin, qui s'est imposé devant Mads Pedersen et Orluis Aular à l'issue d'une dernière ligne droite en montée interminable à Guijuelo.

Après cune journée de transition pour les leaders, le maillot rouge reste sur les épaules de Jonas Vingegaard qui a tout de même gratté quatre secondes de bonifications lors du sprint intermédiaire où il a profité de la passivité de Joao Almeida et son équipe UAE.

Le Danois compte désormais 44 secondes d'avance sur le Portugais avant la 20e étape. Celle-ci s'annonce décisive pour la victoire finale, avec une arrivée au sommet de la Bola del Mundo, un col hors-catégorie de 12,4 km à 8,6% de moyenne.

Almeida y croit encore

Dans cette Vuelta particulièrement agitée, secouée presque quotidiennement par des manifestations propalestiniennes, la journée de vendredi a été paisible. A Guijelo, où les militants propalestiniens étaient encadrés par des forces de l'ordre en nombre sur le bord de la route, Philipsen a profité du train de ses coéquipiers pour contenir la poussée du maillot vert Mads Pedersen.

L'étape de samedi promet d'être autrement plus animée alors que les autorités ont prévu de déployer un renfort de 400 agents de la Garde civile face au risque de nouvelles manifestations. C'est aussi la dernière chance pour Almeida de renverser la vapeur et de gagner son premier grand Tour puisque la dernière étape à Madrid ne présente pas un profil de nature à bouleverser la donne au général.

Et il y aura de quoi faire sur un parcours proposant 4100 mètres de dénivelé positif en seulement 164 km avec cinq ascensions répertoriées au programme dont la redoutable ascension finale vers Bola del Mundo. «Je pense que tout est encore possible», a estimé le Portugais vendredi.

Mais il devra trouver un moyen de se débarrasser de Vingegaard qui, sans être souverain sur cette Vuelta où il a été légèrement malade, semble pour l'instant maîtriser les débats avec son expérience de double vainqueur du Tour de France (2022 et 2023).

