À Laval, Milan gagne, Van Aert encore battu, Pogacar inquiet

L'énième deuxième place de Wout Van Aert, l'inquiétude de Tadej Pogacar pour sa compagne, les pancartes élogieuses pour Kévin Vauquelin: faits marquants de la huitième étape du Tour de France, remportée par Jonathan Milan samedi à Laval.

Jonathan Milan grand vainqueur ce samedi. EPA

Melchior Cordonier

Le dauphin du jour

Deuxième derrière Milan, le Belge Wout Van Aert a pris la sixième deuxième place de sa saison. Souffrant fin juin, il semble sur la bonne pente. «WVA» avait indiqué avant l'étape qu'il ne se mêlerait pas au sprint final, mais s'y est finalement montré à l'aise. Longtemps malheureux, le Belge avait fini par renouer avec la victoire lors du dernier Giro sur les chemins blancs autour de Sienne. Il monte par ailleurs pour la 11e fois de sa carrière sur la deuxième marche du podium à l'issue d'une étape du Tour.

L’inquiet du jour

Tadej Pogacar n'a pas vraiment de raisons de s'inquiéter sur ce Tour de France. Il se fait en revanche un sang d'encre pour sa compagne Urska Zigart, qui court actuellement le Tour d'Italie féminin. Le Slovène a demandé de ses nouvelles à son directeur sportif à la radio, en pleine course samedi. «J'aime toujours savoir comment ça se passe pour elle parce qu'elles finissent toujours beaucoup plus tôt que nous», a-t-il expliqué après l'étape. «Je suis toujours nerveux et je croise les doigts pour elle, quand j'ai des nouvelles de la course, je suis plus calme et quand elle s'en sort bien comme aujourd'hui, je suis très heureux et fier de sa façon de courir», a-t-il ajouté. Samedi, pendant que «Pogi» allait de Saint-Méen-le-Grand à Laval tout de jaune vêtu, Urska Zigart a pris la septième place de la septième étape du Giro féminin.

La pancarte du jour

Garé à proximité du village départ à Saint-Méen-le-Grand, le car de l'équipe Arkéa-B&B Hotels a rapidement été cerné par les spectateurs, transformés en supporters du meilleur Français de ce début de Tour, Kévin Vauquelin. Venu pour encourager le troisième du classement général, le public a pu remarquer une pancarte posée contre le pare-brise avant du véhicule où on pouvait lire: «Kévin met des paillettes dans nos vies». Une référence humoristique, mais pas seulement, pour une formation dont la survie est très incertaine en vue de la saison prochaine. Dans la foule agglutinée autour du car, une autre pancarte répondait à la première: «Kévin maillot jaune».

Le courageux du jour

Au lendemain de sa lourde chute dans le final vers Mûr-de-Bretagne, Joao Almeida, victime notamment d'une fracture à une côte, a «ressenti chaque secousse, chaque dos d'âne» samedi vers Laval. «Mais c'est le cyclisme, on a l'habitude», a ajouté le Portugais, dur au mal. «C'est une guerrier, un vrai champion», a applaudi son leader Tadej Pogacar. «Demain (dimanche), ce sera probablement pire encore car c'est souvent le deuxième jour après la chute qu'on souffre le plus. Et lundi l'étape sera brutale. J'espère que ça va aller.»

L’abandon du jour

Egalement impliqué dans la chute collective de la veille, l'Irlandais Eddie Dunbar a, lui, quitté le Tour. «Il est blessé au poignet et la décision a été prise de l'arrêter, pour son propre bien», a indiqué son équipe Jayco-AlUla. La poisse continue à poursuivre le coureur de Cork qui avait raté l'essentiel de la première partie des deux dernières saisons à cause de fractures. Septième du Giro en 2023, vainqueur de deux étapes sur la Vuelta l'an dernier, il devait être un lieutenant de choix pour Ben O'Connor dans la montagne.

Les chauvins du jour

Alors qu'il ne se passait pas grand-chose dans le peloton, la moto-caméra s'est attardée sur Kévin Vauquelin et Guillaume Martin-Guyonnet, qui avaient été très acclamés deux jours plus tôt lors du passage en Normandie. «On reste entre Normands en Bretagne», a lancé, bravache, le leader d'Arkéa-B&B Hotels avant que le coureur de Groupama-FDJ n'assure: «Regarde il y a personne en Bretagne». «Personne», a abondé Vauquelin. «On débriefe un peu le public et on voit qu'en Normandie c'était quand même mieux, mais après il n'y a pas de concurrence», a-t-il ajouté avec humour.