A ne pas manquer ce week-end : suivez les courses du SailGP en libre accès !

La SailGP fait son grand retour dans la péninsule ibérique pour un week-end de course plein d'action lors du DP World Spain Sail Grand Prix à Cádiz en Andalousie. La première course débutera ce samedi à 15h30 tandis que la seconde épreuve se déroulera ce dimanche à la même heure. Pour rappel, cette compétition de voile, la plus suivie de la planète, met aux prises douze catamarans pendant deux jours de courses.
- Compétition nautique la plus spectaculaire au monde, le SailGP est diffusé en libre accès sur blue Zoom. Retrouvez plus d’informations sur la «Formule 1 des mers» sur notre page spéciale.
SailGP en Espagne : à suivre sur blue Zoom
SailGP en Espagne : à suivre sur blue Zoom
Russell Coutts très confiant sur l'avenir du SailGP
Sébastien Schneiter : «On a pas les mots»
Connaisseurs et novices, les Genevois en nombre pour assister au SailGP
SailGP : la Suisse termine 2e de la seconde course
SailGP à Genève : de l'émotion et du vent !
SailGP : le Team Switzerland avec «80% de Suisses à bord»
«C'est notre évènement !» : l'équipe de Suisse de SailGP motivée à Genève
SailGP : à bord du catamaran helvétique !
SailGP en Espagne : à suivre sur blue Zoom
Russell Coutts très confiant sur l'avenir du SailGP
Sébastien Schneiter : «On a pas les mots»
Connaisseurs et novices, les Genevois en nombre pour assister au SailGP
SailGP : la Suisse termine 2e de la seconde course
SailGP à Genève : de l'émotion et du vent !
SailGP : le Team Switzerland avec «80% de Suisses à bord»
«C'est notre évènement !» : l'équipe de Suisse de SailGP motivée à Genève
SailGP : à bord du catamaran helvétique !