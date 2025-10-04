  1. Clients Privés
Voile A ne pas manquer ce week-end : suivez les courses du SailGP en libre accès !

Nicolas Larchevêque

4.10.2025

La SailGP fait son grand retour dans la péninsule ibérique pour un week-end de course plein d'action lors du DP World Spain Sail Grand Prix à Cádiz en Andalousie. La première course débutera ce samedi à 15h30 tandis que la seconde épreuve se déroulera ce dimanche à la même heure. Pour rappel, cette compétition de voile, la plus suivie de la planète, met aux prises douze catamarans pendant deux jours de courses.

SailGP : vibrez sur blue Zoom

  • Compétition nautique la plus spectaculaire au monde, le SailGP est diffusé en libre accès sur blue Zoom. Retrouvez plus d’informations sur la «Formule 1 des mers» sur notre page spéciale.
SailGP en Espagne : à suivre sur blue Zoom
0:36

SailGP en Espagne : à suivre sur blue Zoom

Rédaction blue Sport

04.10.2025, 09:36

SailGP. Genève est prête pour le grand spectacle des bateaux volants

SailGPGenève est prête pour le grand spectacle des bateaux volants

«Sensations jamais connues». SailGP : embarquez à bord du catamaran de l’équipe de Suisse !

«Sensations jamais connues»SailGP : embarquez à bord du catamaran de l’équipe de Suisse !

SailGP. L'incroyable parcours d'un membre de l'équipe de Suisse

SailGPL'incroyable parcours d'un membre de l'équipe de Suisse

