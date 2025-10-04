A ne pas manquer ce week-end : suivez les courses du SailGP en libre accès !

La SailGP fait son grand retour dans la péninsule ibérique pour un week-end de course plein d'action lors du DP World Spain Sail Grand Prix à Cádiz en Andalousie. La première course débutera ce samedi à 15h30 tandis que la seconde épreuve se déroulera ce dimanche à la même heure. Pour rappel, cette compétition de voile, la plus suivie de la planète, met aux prises douze catamarans pendant deux jours de courses.

SailGP : vibrez sur blue Zoom Compétition nautique la plus spectaculaire au monde, le SailGP est diffusé en libre accès sur blue Zoom. Retrouvez plus d’informations sur la «Formule 1 des mers» sur notre page spéciale Montre plus

0:36 SailGP en Espagne : à suivre sur blue Zoom

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque