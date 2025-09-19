  1. Clients Privés
Lutte À un souffle du podium, Betschart repart les mains vides

ATS

19.9.2025 - 21:18

Ramon Betschart a manqué de peu une médaille aux Championnats du monde. Dans la catégorie des -82 kg en lutte gréco-romaine, le Saint-Gallois a terminé 5e à Zagreb.

Ramon Betschart (en bleu) manque de peu une médaille mondiale.
Ramon Betschart (en bleu) manque de peu une médaille mondiale.
EPA

Keystone-SDA

19.09.2025, 21:18

Betschart s'est incliné en quart de finale face au futur champion du monde, l'Iranien Gholamreza Javad Farokhisenjani, mais il avait la possibilité de décrocher la médaille de bronze grâce à une victoire en repêchage. Il s'est toutefois incliné face au Croate Karlo Kodric.

Pour Betschart, il s'agissait de sa dernière compétition en tant que lutteur au niveau international. Le jeune homme de 26 ans va bientôt commencer une formation de policier et souhaite se consacrer davantage à la lutte suisse, discipline dans laquelle il a déjà remporté une couronne.

