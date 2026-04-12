Wout van Aert a remporté son premier Paris-Roubaix. Le Belge s'est imposé en devançant Tadej Pogacar. Le Thurgovien Stefan Bissegger, déjà le meilleur Suisse l'an dernier avec un 7e rang, a décroché une belle 8e place.

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Wout van Aert s'impose sur le Vélodrome de Roubaix et prive Pogacar dun seul Monument qui manque à son palmarès !#ParisRoubaix #LesRP pic.twitter.com/1ExtsWb9JU — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 12, 2026

Keystone-SDA ATS

Poursuivi par la malchance ces dernières années, Wout van Aert a réalisé le rêve d'une vie en battant au sprint Tadej Pogacar, qui devra donc encore patienter avant de triompher sur les pavés de l'Enfer du Nord. Le Belge s'est imposé après une course complètement folle que Mathieu van der Poel, triple vainqueur sortant, a perdu sur une double crevaison dans la Trouée d'Arenberg.

Van der Poel a terminé au 4e rang, à 15'' du vainqueur, le podium étant complété par un autre Belge, Jasper Stuyven (à 13''). Présent dans ce petit groupe de chasse mené par «MVDP», Stefan Bissegger n'a rien pu faire dans l'emballage final, manquant de force, et s'est classé 8e à 20''.

Pogacar n'a «aucun regret»

Déjà deuxième l'an dernier, Tadej Pogacar a donc manqué de justesse une nouvelle occasion de remporter le dernier Monument qui lui résiste encore. Le Slovène, qui avait fait de cette course mythique son grand objectif de la saison, ne réalisera donc pas le Grand Chelem cette année.

«Je n'ai aucun regret. J'ai fait de mon mieux», a déclaré le double champion du monde en conférence de presse après une course d'une intensité folle. Pénalisé par trois crevaisons, la première à 120 km du but, le Slovène a dit avoir «dépensé beaucoup d'énergie pour revenir sur le groupe de tête avant Arenberg».

Une fois seul avec Van Aert, Pogacar a essayé de décrocher le Belge à plusieurs reprises, mais sans jamais y parvenir. «J'ai vite réalisé que ça allait être impossible de lâcher Wout sur les pavés et de le battre au sprint. Sur le vélodrome, les jambes étaient comme des spaghettis», a-t-il ajouté, insistant que Van Aert méritait sa victoire.

«Il a su revenir à chaque fois après avoir connu tellement de malchance. Il n'a jamais abandonné et c'est un héros pour tous les enfants», a souligné Pogacar, qui devra donc attendre au moins un an de plus. «Oui je reviendrai certainement. Peut-être pas l'année prochaine mais j'ai encore quelques années devant moi pour y arriver», a souligné le Slovène de 27 ans.

La malchance de MVDP

Pour Wout van Aert, en larmes, fauché par l'émotion à l'arrivée, c'est la consécration d'une vie à courir derrière une victoire dans l'un des deux grandes classiques pavées dont il rêve depuis l'enfance avec le Tour des Flandres. Le coureur de la Visma-Lease a bike a connu énormément de déceptions, de chutes et de blessures ces dernières années, abonné à la malchance aussi à Roubaix où il a terminé deuxième en 2023, troisième en 2024 et quatrième en 2025.

Perdant magnifique, éternel maudit, Wout van Aert a pris dimanche une revanche éclatante en battant facilement Pogacar au sprint pour décrocher, à 31 ans, sa deuxième victoire seulement dans un Monument après Milan-Sanremo en 2020. Il met fin à sa série noire sur les classiques le jour même où son éternel rival Mathieu van der Poel avait à son tour rendez-vous avec la malchance. En lice pour un quatrième sacre pour égaler Roger de Vlaeminck et Tom Boonen, le Néerlandais a vécu un cauchemar dans la terrible Trouée d'Arenberg.

Au prix d'un énorme effort, van der Poel a réussi à se rapprocher jusqu'à vingt secondes de la tête mais c'est à ce moment-là que Pogacar et Van Aert ont accéléré pour partir à deux, dans le secteur d'Auchy-lez-Orchies, à 53 km de l'arrivée. Dans le vélodrome, van Aert a facilement fait la différence pour devenir le premier Belge à s'y imposer depuis Philippe Gilbert en 2017.