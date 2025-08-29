  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Weltklasse A Zurich, Audrey Werro a signé une performance historique

ATS

29.8.2025 - 13:15

Audrey Werro a changé de statut en l'espace d'une semaine. Victorieuse du 800 m de la finale de la Ligue de diamant jeudi à Zurich, la Fribourgeoise a signé l'une des performances les plus remarquables de l'histoire de l'athlétisme suisse.

Keystone-SDA

29.08.2025, 13:15

29.08.2025, 13:16

En passant sous la barre des 1'57''00 pour la première fois dimanche à Frauenfeld à l'occasion des championnats de Suisse (1'56''29), l'athlète de Belfaux (21 ans) avait déjà marqué les esprits. Elle a frappé encore plus fort quatre jours plus tard sur la piste du Letzigrund.

Son chrono record de 1'55''91 vaut en effet 1237 points selon la tabelle de World Athletics, la fédération internationale. Seules trois performances historiques d'athlètes suisses – les 22m75 de Werner Günthör au poids (1286), les 1'42''55 d'André Bucher sur 800 m (1250) et les 12'50''90 de Dominic Lobalu sur 5000 m (1244) – sont intrinsèquement meilleures, selon le site spécialisé athle.ch.

Weltklasse. Epoustouflante, Audrey Werro continue d’affoler les compteurs

WeltklasseEpoustouflante, Audrey Werro continue d’affoler les compteurs

A titre de comparaison, les 12''40 réussis par Ditaji Kambundji sur le 100 m haies jeudi soir (record de Suisse égalé) valent 1232 points. Cela place également la course de la hurdleuse bernoise parmi les plus belles performances de l'histoire de l'athlétisme helvétique.

Weltklasse. Ditaji Kambundji égale son record de Suisse sur 100 m haies

WeltklasseDitaji Kambundji égale son record de Suisse sur 100 m haies

Objectifs revus à la hausse

Audrey Werro ne s'imaginait sans doute pas enchaîner deux tels chronos avant le début de la saison. L'été dernier, aux Jeux olympiques de Paris, elle avait été éliminée lors des repêchages et son record personnel était un 1'57''76 réalisé en septembre à Bellinzone.

Dimanche, à l'issue des championnats nationaux, elle avait toutefois glissé vouloir descendre sous les 1'56''00. «C'est mon rêve pour cette saison, mais c'est difficile, il faut une course parfaite», avait-elle déclaré.

Athlétisme. Record de Suisse et 2e perf' mondiale de l'année sur 800 m pour Audrey Werro !

AthlétismeRecord de Suisse et 2e perf' mondiale de l'année sur 800 m pour Audrey Werro !

Emmenée par une meneuse d'allure au Weltklasse, Werro n'aura attendu que quatre jours pour réaliser cet objectif qui la rapproche un peu plus de Keely Hodgkinson, meilleure performeuse mondiale de l'année et absente à Zurich. La Britannique de 23 ans détient les deux meilleurs chronos de la saison (1'55''69 et 1'54''74).

Avec ce qu'elle a réalisé devant un public qui lui a donné des ailes, la Fribourgeoise peut raisonnablement viser haut aux championnats du monde Tokyo (13-21 septembre). Atteindre une première finale mondiale était son objectif initial, mais ses récents coups d'éclats doivent lui donner l'ambition de viser une médaille au Japon.

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Un célèbre candidat de Koh-Lanta a rendu son dernier souffle
Il conduit sur 15 mètres... et s'en mord les doigts!
«Nous avons vécu une situation aberrante» - Le sulfureux Milei voit rouge
Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!
Le Lausanne-Sport recevra un club mythique du foot italien à la Tuilière !