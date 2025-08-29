Audrey Werro a changé de statut en l'espace d'une semaine. Victorieuse du 800 m de la finale de la Ligue de diamant jeudi à Zurich, la Fribourgeoise a signé l'une des performances les plus remarquables de l'histoire de l'athlétisme suisse.

Keystone-SDA ATS

En passant sous la barre des 1'57''00 pour la première fois dimanche à Frauenfeld à l'occasion des championnats de Suisse (1'56''29), l'athlète de Belfaux (21 ans) avait déjà marqué les esprits. Elle a frappé encore plus fort quatre jours plus tard sur la piste du Letzigrund.

Son chrono record de 1'55''91 vaut en effet 1237 points selon la tabelle de World Athletics, la fédération internationale. Seules trois performances historiques d'athlètes suisses – les 22m75 de Werner Günthör au poids (1286), les 1'42''55 d'André Bucher sur 800 m (1250) et les 12'50''90 de Dominic Lobalu sur 5000 m (1244) – sont intrinsèquement meilleures, selon le site spécialisé athle.ch.

A titre de comparaison, les 12''40 réussis par Ditaji Kambundji sur le 100 m haies jeudi soir (record de Suisse égalé) valent 1232 points. Cela place également la course de la hurdleuse bernoise parmi les plus belles performances de l'histoire de l'athlétisme helvétique.

Objectifs revus à la hausse

Audrey Werro ne s'imaginait sans doute pas enchaîner deux tels chronos avant le début de la saison. L'été dernier, aux Jeux olympiques de Paris, elle avait été éliminée lors des repêchages et son record personnel était un 1'57''76 réalisé en septembre à Bellinzone.

Dimanche, à l'issue des championnats nationaux, elle avait toutefois glissé vouloir descendre sous les 1'56''00. «C'est mon rêve pour cette saison, mais c'est difficile, il faut une course parfaite», avait-elle déclaré.

Emmenée par une meneuse d'allure au Weltklasse, Werro n'aura attendu que quatre jours pour réaliser cet objectif qui la rapproche un peu plus de Keely Hodgkinson, meilleure performeuse mondiale de l'année et absente à Zurich. La Britannique de 23 ans détient les deux meilleurs chronos de la saison (1'55''69 et 1'54''74).

Avec ce qu'elle a réalisé devant un public qui lui a donné des ailes, la Fribourgeoise peut raisonnablement viser haut aux championnats du monde Tokyo (13-21 septembre). Atteindre une première finale mondiale était son objectif initial, mais ses récents coups d'éclats doivent lui donner l'ambition de viser une médaille au Japon.