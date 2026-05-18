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Golf Aaron Rai vainqueur surprise du PGA Championship

ATS

18.5.2026 - 06:44

L'Anglais Aaron Rai a remporté le PGA Championship, son premier tournoi majeur, à l'issue d'un dernier tour à suspense dimanche à Aronimink en Pennsylvanie. Rory McIlroy a pris la 7e place.

Keystone-SDA

18.05.2026, 06:44

18.05.2026, 07:30

Rai (31 ans, 44e mondial) a créé la surprise, lui qui n'avait remporté qu'un seul tournoi sur le circuit PGA, le Wyndham Championship en 2024, et jamais fait mieux que 19e d'un tournoi majeur. Il a rendu dimanche une carte de 65, cinq coups sous le par, avec trois bogeys mais six birdies et un eagle.

Rai a cimenté son succès avec un ultime birdie au trou no 17 grâce à un superbe putt de plus de 20 mètres. «J'ai connu une saison frustrante, donc ce résultat va bien au-delà de ma modeste imagination», a déclaré le premier Anglais vainqueur du tournoi depuis 1919, en prise avec une blessure au cou plus tôt cette année.

Finissant en -9 au total, Rai a devancé de trois coups l'Espagnol Jon Rahm, titré à l'US Open 2021 et au Masters 2023, et l'Américain Alex Smalley, qui avait attaqué le dernier tour dans la peau du leader avec deux coups d'avance.

Les regrets de McIlroy

Rory McIlroy, vainqueur du dernier Masters, a fini 7e à cinq coups. Le Nord-Irlandais, no 2 mondial, a proposé une dernière carte de 69 avec deux birdies et un bogey, manquant plusieurs occasions de remonter au classement. McIlroy, six fois titré en Majeur, a regretté d'avoir raté les birdies sur les deux par-5 du parcours, et sans son bogey au no 13, «la journée aurait été très différente».

Une douzaine de golfeurs se sont disputé la victoire lors d'un dernier tour à suspense. Rai faisait partie des cinq joueurs à se partager la deuxième place provisoire samedi soir. L'Allemand Matthias Schmid, un temps en tête dimanche, a payé un bogey au no 15 et pris la 4e place à quatre coups, à égalité avec le Suédois Ludvig Aberg et l'Américain Justin Thomas.

Un retour parfaitement exécuté

Aaron Rai n'a pas connu un départ idéal avec certes des birdies aux nos 1 et 4, mais aussi trois bogeys aux trous nos 3, 6 et 8. L'Anglais a entamé sa remontée avec un eagle au trou 9, avant un «retour» parfaitement exécuté.

Des birdies aux trous nos 11, 13 et 16 l'ont placé seul en tête, avant que son dernier birdie au 17 ne lui donne une avance suffisamment confortable pour attendre sereinement les derniers joueurs au club-house.

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