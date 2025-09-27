Accident fatal : le monde de la gymnastique en deuil

Un gymnaste indonésien de 19 ans est mort des suites d'un accident à l'entraînement survenu il y a près de deux semaines lors d'un regroupement en Russie pour préparer les Mondiaux de Jakarta en octobre, a annoncé vendredi sa fédération.

The Asian Gymnastics Union expresses its deepest condolences to the @gymnastics.indonesia on the tragic passing of Naufal Takdir Al Bari.

Naufal passed away after an accident during training camp in Penza, Russia, where he suffered a severe injury. pic.twitter.com/PP28rFaWiP — Asian Gymnastics Union (@officialAGU) September 26, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Naufal Takdir Al Bari a subi une grave blessure au cou après être mal retombé dans un bac de mousse lors d'un exercice à la barre, a déclaré le directeur du gymnase de Penza Oleg Minkarsky à l'agence de presse russe TASS. Le gymnaste a passé 12 jours en soins intensifs, mais est décédé cette semaine.

«La gymnastique indonésienne a perdu l'un de ses plus chers fils. C'est un coup dur et une grande tristesse pour nous,» a déclaré la présidente de la fédération indonésienne de gymnastique Ita Yuliati, dans un communiqué vendredi.

Le jeune homme s'entraînait depuis le début du mois de septembre dans la ville de Penza, dans l'ouest de la Russie, en vue des championnats du monde de gymnastique à Jakarta le mois prochain. Il espérait participer au Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.