Lindsey Vonn a engagé l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal comme entraîneur. L'Américaine est sortie de sa retraite l'hiver dernier après plus de cinq années de coupure.

Lindsey Vonn espère briller l'hiver prochain. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Intégrer Aksel dans mon équipe pour cette saison semble être une étape naturelle et incroyablement excitante. Nous avons partagé tant d'histoires sur la montagne, de l'entraînement à la victoire en Coupe du monde», a expliqué Lindsey Vonn (41 ans), citée dans un communiqué de son équipementier de skis.

«Au fil des années d'entraînement et de course ensemble, Lindsey et moi avons construit beaucoup de confiance et de respect. Je sentais que je pouvais avoir un impact rapidement. J'ai été un peu surpris lorsque Lindsey m'a appelé, mais surtout honoré», a souligné Svindal.

Un énorme atout

Leur collaboration a débuté cet été, lors d'un stage d'entraînement au Chili. «Sa connaissance du sport, en particulier en ce qui concerne l'équipement et la stratégie de course, est inégalée et j'ai toujours apprécié ses idées. L'avoir officiellement dans mon équipe alors que nous visons les Jeux olympiques de Cortina est un énorme atout», a apprécié Vonn.

Vonn et Svindal, respectivement quadruple et double lauréats de la Coupe de monde, ont été les deux stars de la discipline dans les années 2010, sur et en dehors de la piste. L'Américaine, championne olympique de descente (2010) a signé 82 victoires en Coupe du monde, le Norvégien, double champion olympique (super-G en 2010 et descente en 2018), s'imposant à 36 reprises.