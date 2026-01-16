  1. Clients Privés
Dakar 2026 Al Attiyah s'impose et se rapproche d'un sixième sacre

ATS

16.1.2026 - 17:30

Le Qatari Nasser Al Attiyah (Dacia) a remporté vendredi l'avant-dernière étape du Dakar 2026, qui a lieu en Arabie saoudite. Il roule vers un très probable sixième sacre final du mythique rallye-raid.

Nasser Al Attiyah remporte l’avant-dernière étape du Dakar.
Nasser Al Attiyah remporte l’avant-dernière étape du Dakar.
Keystone

Keystone-SDA

16.01.2026, 17:30

ASO, l'organisateur de cette 48e édition, l'a comparé dans un communiqué à des légendes du du Paris-Dakar et du Dakar en Afrique, Amérique du Sud et Arabie saoudite: le champion Finlandais Ari Vatanen (quatre victoires en auto) et le Français Stéphane Peterhansel (six victoires à moto, huit victoires en auto).

Le Qatari de 55 ans, quintuple vainqueur du rallye-raid, a avalé les 311 kilomètres de secteur chonométré en 3h21'5, et a su déjouer les pièges des cailloux sur 409 km de liaison au volant de sa Dacia Sandrider. «Il y avait beaucoup de pierres, ce n'était pas facile, on aurait pu tout perdre aujourd'hui», a-t-il déclaré devant la caméra d'ASO.

Loeb et Sainz hors du podium

Sur cette 12e étape entre Al Henakiyah et Yanbu, Al Attiyah a relégué la Ford Racing de l'Américain Mitch Guthrie à plus d'une minute. Ils sont suivis par la Toyota Gazoo Racing de l'Australien Toby Price et l'autre Ford Racing du Suédois Mattias Ekström.

Ce dernier est troisième du classement général provisoire à 23'21 du leader qatari, derrière le challenger espagnol Nani Roma, deuxième à 15 minutes d'Al Attiyah.

Le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb, qui n'a encore jamais gagné le Dakar, a perdu sa troisième place fragile au général et reste au pied du podium. Quant à l'Espagnol Carlos Sainz, autre vétéran du sport automobile et au volant lui aussi d'une Raptor de Ford Racing, il pointe au cinquième rang.

Moto: Ricky Brabec en pole

Le motard américain Ricky Brabec (Honda) est lui aussi en route vers une probable victoire finale, après avoir remporté l'avant-dernière étape devant son rival sur KTM, l'Argentin Luciano Benavides, et son coéquipier espagnol Tosha Schareina.

Le tiercé dans l'ordre de cette 12e étape entre Al-Henakiyah et Yanbu est exactement le même que le classement général provisoire: Brabec a bouclé la spéciale en 3h19'1, reprenant les 23 secondes qu'il avait stratégiquement laissées à Benavides jeudi.

L'Argentin suit maintenant à 3'43 et, si sa remontée samedi dans la dernière étape (Yanbu-Yanbu) n'est pas complètement impossible, un «troisième titre est en vue» pour l'Américain, parie ASO. Brabec avait gagné le Dakar en 2020 et 2024, tandis que Benavides est en quête d'une première victoire. Son frère Kevin Benavides avait été couronné en 2021 sur Honda et en 2023 sur KTM.

