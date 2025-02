Alan Roura a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe lundi peu avant 13h00 aux Sables d'Olonne. Le navigateur genevois a pris la 18e place de la course.

Keystone-SDA, ATS ATS

Il a bouclé son tour du monde en 84 jours, 23 heures, 55 minutes et 48 secondes. C'est le deuxième Suisse à terminer après la Genevoise Justine Mettraux, arrivée le 25 janvier en 8e position.

«Je suis très heureux de ce tour du monde parce que ça a été fou. Le classement n'est pas celui que j'avais envisagé, je n'aurais pas signé pour ça au départ. Mais avec tout ce que j'ai vécu et appris pendant la course, je re-signe tout de suite! Je me suis éclaté, même quand c'était hyper dur», a commenté le skipper.

«Boucler mon troisième Vendée Globe consécutif est une fierté immense. Chaque édition est un combat contre soi-même, contre les éléments, mais aussi une aventure extraordinaire qui nous fait grandir à chaque mille parcouru», a-t-il encore dit sur son site internet.

Archive sur Alan Roura