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Voile Alan Roura vire de bord : «C'est bien d'être à plusieurs»

par Lucien Ferreño (Genève)

9.6.2026 - 09:51

Le triple participant au Vendée Globe Alan Roura veut fédérer les talents de la voile suisse grâce à un tour du monde par étapes et en équipage, l'Ocean Race 2027. Mais le temps presse, et les moyens manquent.

Alan Roura veut fédérer les talents de la voile suisse grâce à un tour du monde par étapes et en équipage, l'Ocean Race 2027.
Alan Roura veut fédérer les talents de la voile suisse grâce à un tour du monde par étapes et en équipage, l'Ocean Race 2027.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Lucien Ferreño (Genève)

09.06.2026, 09:51

Alan Roura arbore un large sourire, en ce début de mois de juin à Genève. En compagnie de ses équipiers, le Genevois de 33 ans a convié la presse à déjeuner. Dans ce café branché des Eaux-Vives, l'ambiance se veut décontractée à l'heure de présenter l'avancée de son nouveau projet qui ambitionne de succéder à «Merit Cup», nom de l'embarcation menée par le skipper Pierre Fehlmann en 1994. Il s'agit à ce jour du dernier équipage suisse à avoir participé à l'Ocean Race.

Après un dernier Vendée Globe en deçà de ses attentes en termes du résultat (18e place), Roura a ressenti le besoin de faire autre chose, près de dix ans après sa première participation à ce tour du monde en solitaire et sans assistance. «C'est quand même bien d'être à plusieurs», souffle-t-il.

Vendée Globe. Alan Roura est arrivé : «Je n'aurais pas signé pour ça au départ»

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Un défi sportif et logistique

«En 2024, nous avons mis sur pied la Swiss Offshore Team avec Elodie Mettraux et Simon Koster afin de réunir tous les athlètes suisses sous la même bannière. L'année d'après, nous avons participé à l'Ocean Race Europe, une expérience fondatrice qui nous a permis de tester différents équipages et de nous éclater», s'enthousiasme-t-il à propos de ce périple entre la Mer Baltique et le Monténégro achevé à la 7e place sur autant d'engagés.

Le nouveau défi s'articule en deux phases. La première est la participation en septembre prochain à l'Ocean Race Atlantic en guise de mise en jambe avant l'Ocean Race proprement dite, dont le départ sera donné le 1er janvier 2027 à Alicante. Cette dernière s'étalera sur six mois et autant d'étapes autour du globe, avec une arrivée prévue en juillet en Arabie saoudite.

Alan Roura. «C'est quand même dingue d'avoir bouclé un troisième Vendée Globe»

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La durée de la course donne le vertige, tant du point de vue sportif que logistique. Si le voilier de classe Imoca navigué par le Suisse lors du dernier Vendée peut être utilisé moyennant quelques transformations en vue de la transatlantique, la taille du cockpit paraît trop restreinte pour y travailler à plusieurs pendant l'ensemble de l'Ocean Race l'an prochain.

«Faut s'activer»

Roura ne pouvant pas se reposer sur ses précédents sponsors, la recherche de fonds occupe toutes ses journées. «Il nous faudrait environ quatre millions d'euros pour acheter un voilier Imoca adapté d'occasion», avance le skipper. «Nous devons obtenir une garantie financière d'ici fin juin pour la traversée de l'Atlantique entre Lorient et New York, et fin septembre pour l'Ocean Race 2027 afin de commencer l'acheminement du matériel vers les différents ports-étapes. Faut s'activer», sourit-il sans se départir de son optimisme.

Pour convaincre les sponsors et les mécènes, le Suisse établi à Lorient mise sur la transmission de la science de la course au large à une nouvelle génération de marins. Il a réuni autour de lui le Neuchâtelois Yann Burkhalter, le Vaudois Mathis Bourgnon, vainqueur de la Mini-Transat en 2025, l'Argovien Felix Oberle, marin suisse de l'année 2024 ou encore la Genevoise Lucie de Gennes, qui vise une médaille en dériveur mixte aux Jeux olympiques de Los Angeles.

Malgré ce casting de choix, le Genevois n'est pas en mesure d'assurer que son embarcation sera au départ en septembre prochain, au contraire du Zurichois Oliver Heer, qui y participera en tant que skipper sur «Embrace the challenge». «Je suis positif, car l'Ocean Race suscite beaucoup d'émotions, ce que les sponsors apprécient», argumente-il.

Vendée Globe. Oliver Heer achève son périple à la 29e place

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Sur le plan personnel, le père de deux enfants n'a pas encore tranché sur une éventuelle participation au prochain Vendée Globe en 2028. «Si j'y retourne, c'est avec un bateau me permettant d'envisager les premiers rôles», assume Roura.

Archive sur Alan Roura

Alan Roura : «Je suis déçu forcément de la place, mais...»

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Quelques jours après son arrivée aux Sables d'Olonne, où il a pris la 18e place du Vendée Globe, Alan Roura a répondu aux questions de Keystone-ATS. Il s'est dit à la fois content et déçu.

07.02.2025

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