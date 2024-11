Sam Goodchild (Vulnerable) a repris mercredi la tête de la 10e édition du Vendée Globe et naviguait près de 27 milles devant son premier poursuivant Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), avant d'aborder le tant redouté Pot-au-Noir, et sa météo imprévisible.

Au petit matin, Yoann Richomme (Paprec Arkéa) complète le trio de tête à 34 milles du Britannique, juste devant Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance).

Encore leader lundi, Jean Le Cam (Tout commence en Finistère - Armor-Lux), passé entre le Cap Vert et les côtes africaines mais qui a désormais mis le cap à l'ouest, a chuté au classement puisqu'il pointe désormais en 13e position, à près de 150 milles de Goodchild.

Côté suisse, Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) maintient son cap et pointe toujours au 11e rang, à environ 100 milles du leader. «Je devrais être à l’entrée de ce fameux pot-au-noir d’ici 24h. Il a l’air assez étendu, et ce qui me rassure, c’est qu’on a l’air d’avoir tous la même idée en tête pour l’endroit par lequel il va falloir y entrer. Il a l’air d’être assez actif, ça ne va pas être simple je pense», a expliqué la Genevoise mardi sur Instagram.

Avant d'aborder le Pot-au-Noir et sa météo capricieuse mercredi après-midi, la majorité des douze premiers concurrents profite de conditions idéales avec un vent entre 18 et 20 nœuds sur une mer plate, ce qui leur permet de dépasser les 20 noeuds de moyenne.

Alan Roura : «Je n’ose plus regarder le classement»

Après deux jours de galère en raison d’un manque de vent, Alan Roura (Hublot) a, pour sa part, repris quelques couleurs. «Le speedo qui affiche de nouveau des vitesses à deux chiffres doit faire du bien au moral !», a écrit son équipe sur Instagram mardi.

Le Genevois figure ce mercredi matin au 33e rang, à plus de 450 milles de Goodchild. «Les yeux bandés, je n’ose plus regarder le classement. (...) Sur le papier, ça devait beaucoup mieux se passer, mais en réalité… Voilà», a expliqué le skipper de 31 ans.

Dernier suisse en lice, le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est toujours 36e, à près de 500 milles de la tête de la course.