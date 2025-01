Alan Roura, une folle remontée suivie par une rencontre magique

Justine Mettraux vogue toujours dans le top 10 du Vendée Globe, emmené par le Français Charlie Dalin, au pointage de jeudi 19h00. Son compère genevois, Alan Roura, 17e, a lui vécu des derniers jours fastes ponctués par une belle rencontre.

Justine Mettraux (TeamWork - Team Snef) navigue jeudi soir en 10e position à 2’608 milles du leader et est «en route vers les alizés de l’Atlantique Sud». Elle est toujours au coude-à-coude avec six concurrents. La 4e place, occupée par Jérémie Beyou, ne se trouve ainsi qu’à environ 100 milles devant elle.

«Je suis enfin sortie du front semi-permanent du Brésil ! J’ai été un peu poursuivie par des orages cette nuit, j’ai essayé de les éviter donc ça donne une trajectoire pas superbe. (...) J’ai hâte d’aller chercher la bascule de vent dans l’alizé du Sud-Est», a expliqué la Genevoise jeudi soir sur Instagram.

Une belle remontée et des baleines pour Roura

Pour sa part, Alan Roura (Hublot) a réalisé une belle remontée ces derniers jours en revenant à la hauteur de trois navigateurs qui le précédaient, à savoir les Français Jean Le Cam, Romain Attanasio et Damien Seguin. «Ça fait tellement de bien d’être revenu. 400 milles de retard repris en 3 jours, j’en ai les larmes aux yeux…», avait expliqué mercredi le Genevois, qui pointe au 17e rang à 3’969 milles de la tête.

Et cerise sur le gâteau pour Roura, il a eu le droit jeudi à une rencontre unique avec des baleines. «Il y a de la vie dans l’océan, c’est tellement cool», s’est réjoui le skipper de 31 ans dans une vidéo.

Troisième marin suisse en lice dans cet «Everest des mers», le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est toujours 30e, à 6’655 milles du premier.

Dalin conserve un écart confortable sur Richomme

A l’avant de la course, Charles Dalin (Macif Santé Prévoyance) mène toujours la flotte en conservant un écart confortable avec son poursuivant Yoann Richomme (Paprec Arkéa). Mais ce dernier persiste à réduire la distance qui le sépare du leader normand, qu'il a ramené à 172,83 milles nautiques jeudi soir, soit un gain de plus de 10 milles pour cette 61e journée de course.

Le duo continue de remonter sereinement l'Atlantique Nord, au large des côtes africaines tout en abordant une dorsale anticyclonique. À la troisième place, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) navigue en solitaire et est confronté à un dilemme tactique face à l'évolution du vent dans les alizés, pour ne pas voir l'écart se creuser avec le voilier de tête, qui s'élève à 775,17 mn.

Le top 10 du Vendée Globe (jeudi à 19h00) Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 1’825,57 milles nautiques de l'arrivée

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 172,83 mn du premier

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 775,17 mn

Jérémie Beyou (Charal) à 2’501,35 mn

Sam Goodchild (Vulnerable) à 2’503,63 nm

Thomas Ruyant (Vulnerable) à 2’524,42 mn

Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) à 2’536,29 mn

Paul Meilhat (Biotherm) à 2’559,61 mn

Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 2’589,21 mn

Justine Mettraux (TeamWork - Team Snef) à 2.608,69 mn Montre plus

