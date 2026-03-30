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Athlétisme Cinq ans sans «Korir» pour un ex-vainqueur du marathon de NY

ATS

30.3.2026 - 14:59

Albert Korir, ancien vainqueur du marathon de New York, a été suspendu lundi 5 ans. Le Kényan a été testé positif lors d'un contrôle antidopage, ternissant un peu plus l'image de l'athlétisme kényan.

Le Kenyan Albert Korir avait remporté l'épreuve en 2021.
Le Kenyan Albert Korir avait remporté l'épreuve en 2021.
IMAGO/ZUMA Wire

Keystone-SDA

30.03.2026, 14:59

30.03.2026, 15:08

L'athlète de 32 ans a été déclaré positif à un dérivé synthétique d'érythropoïétine (EPO), un produit stimulant la production de globules rouges, selon l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Albert Korir a remporté le marathon de New York en 2021 dans un temps de 2h08'22 et en a pris la troisième place en 2023, avec un record personnel de 2h06'57. Il a également gagné le marathon d'Ottawa en 2019 et 2025.

Le 12 janvier, quelques jours après sa notification de suspension provisoire, l'athlète avait reconnu des infractions aux règles antidopage et accepté la période d'inéligibilité de six ans en conséquence, a indiqué l'AIU dans un communiqué. «L'athlète bénéficie donc d'une réduction d'un an de sa période d'inéligibilité initiale en raison de sa reconnaissance anticipée et de son acceptation de la sanction», a ajouté l'AIU.

L'athlète est ainsi suspendu pour une durée de cinq ans, du 8 janvier 2026 – date de sa suspension provisoire – au 7 janvier 2031.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) avait déclaré en octobre que le Kenya avait réalisé des progrès «importants» dans la lutte contre le dopage et avait renoncé à imposer des sanctions au pays. Elle avait néanmoins rappelé que celui-ci restait en période probatoire pour améliorer son système de contrôle.

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