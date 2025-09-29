  1. Clients Privés
Mondiaux de canoë La Bernoise Alena Marx s’adjuge l’or en contre-la-montre !

ATS

29.9.2025 - 10:13

Alena Marx a parfaitement entamé ses championnats du monde de canoë-kayak lundi à Penrith en Australie.

Alena Marx (ici aux Jo de Paris en 2024) a remporté la médaille d'or du contre-la-montre individuel en kayak-cross.
Alena Marx (ici aux Jo de Paris en 2024) a remporté la médaille d'or du contre-la-montre individuel en kayak-cross.
IMAGO/Eibner

Keystone-SDA

29.09.2025, 10:13

La Bernoise remporte la médaille d'or du contre-la-montre individuel en kayak-cross. Alena Marx, 24 ans, l'a emporté haut la main en distançant sa dauphine Slovène Ajda Novak de près d'une seconde.

En mai 2024, elle avait également triomphé au niveau continental. La Bernoise avait remporté deux titres aux championnats d'Europe de Tacen en Slovénie, en course par élimination ainsi qu'en contre-la-montre individuel.

