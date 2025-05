Christopher Blevins est l’homme fort de ce début de saison. A Nove Mesto, l’Américain a cueilli une deuxième victoire cette année sur le front de la Coupe du monde.

Alessandra Keller a pris la quatrième place de l’épreuve Coupe du monde de Nove Mesto. ats

Keystone-SDA ATS

Il a attaqué dans le dernier tour pour s’imposer devant le Français Mathis Azzaro et le Saint-Gallois Lars Forster. On trouve deux autres Suisses classés parmi les dix premiers avec la cinquième place de Fabio Püntener et la sixième de Vital Albin.

La course n’a, en revanche, pas souri à Nino Schurter, relégué au 18e rang, et à Mathieu van der Poel. Pour son retour dans la discipline après son succès à Paris – Roubaix, le Néerlandais a abandonné après avoir chuté à deux reprises.

Chez les dames, Alessandra Keller a pris la quatrième place. En tête jusqu’au sixième des huit tours de la course, la Nidwaldienne n’a malheureusement pas pu répondre à l’attaque de l’Autrichienne Mona Mitterwallner et de la Néo-Zélandaise Samara Maxwell.

La victoire est revenue à Mona Mitterwallner qui s’impose pour la troisième fois cette année. A noter également dans le camp suisse les huitième et onzième places de Nicole Koller et de Ramona Forchini.