  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

VTT Alessandra Keller, reine du short-track à Zermatt

ATS

9.9.2025 - 17:53

Alessandra Keller est la nouvelle championne du monde de VTT short-track. A Zermatt, la Nidwaldienne de 29 ans a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et la Canadienne Jennifer Jackson.

La victoire est revenue au Français Victor Koretzky au prix d'un sprint magnifique pour devancer l'Américain Chris Blevins. Le podium est complété par le compatriote de Koretzky, Mathis Azzaro. Note

Keystone-SDA

09.09.2025, 17:53

09.09.2025, 19:43

Dire qu'elle voulait ce titre est un euphémisme. Alessandra Keller savait qu'elle avait deux chances de médaille lors de ces Mondiaux à domicile et elle n'a pas attendu sa deuxième opportunité pour décrocher le plus beau des métaux.

Neuf tours d'un kilomètre, un effort violent qui convient parfaitement à la morphologie de la Nidwaldienne. Au final, seule Jenny Rissveds a pu suivre la cadence de Keller. Sauf à la fin lorsqu'elle a accéléré une dernière fois pour se détacher et couper la ligne en levant les bras.

Vice-championne du monde de la discipline en 2022, Alessandra Keller avait remporté le général de la Coupe du monde de short-track cette même année.

Les Suissesses n'ont pas manqué ce rendez-vous. L'Appenzelloise de 24 ans Ronja Blöchlinger s'est classée 4e. Nicole Keller a pris le 7e rang et Linda Indergand le 9e.

Colombo 6e

La course masculine n'a en revanche pas apporté de médaille à la Suisse. Le meilleur représentant helvétique s'appelle Filippo Colombo, 6e. Les autres Suisses sont plus loin. Vital Albin s'est classé 16e, Lars Forster 18e, Luca Schatti 19e et Fabio Puntener 20e.

La victoire est revenue au Français Victor Koretzky au prix d'un sprint magnifique pour devancer l'Américain Chris Blevins. Le podium est complété par le compatriote de Koretzky, Mathis Azzaro.

Les plus lus

Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre
Laura Smet révèle pourquoi elle ne s'appelle pas Hallyday
Israël bombarde le Qatar et met Trump dans l’embarras
La Pologne ferme sa frontière avec le Bélarus
Qui est Sébastien Lecornu, le fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron ?
Israël lance un déluge de bombes sur le Qatar !