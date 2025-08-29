  1. Clients Privés
VTT Keller rayonnante à l’approche des Mondiaux en Valais

ATS

29.8.2025 - 19:45

A deux semaines des Mondiaux en Valais, Alessandra Keller affiche sa bonne forme. La Nidwaldienne a pris la 2e place en short-track lors de l'épreuve de Coupe du monde de VTT aux Gets.

Alessandra Keller sur le podium aux Gets
Alessandra Keller sur le podium aux Gets
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 19:45

Après sa victoire mi-juillet en Andorre, Keller n'a dû s'incliner dans les Alpes françaises que devant la championne d'Europe Jenny Rissveds. Il s'agit du troisième podium (en sept courses) dans cette discipline non olympique pour la Suissesse, qui a terminé avec sept secondes de retard sur la Suédoise.

VTT. Alessandra Keller s'impose en short track à Pal Arinsal

VTTAlessandra Keller s'impose en short track à Pal Arinsal

Sina Frei a manqué de peu le podium, terminant 4e derrière la Néo-Zélandaise Samara Maxwell. Jolanda Neff, 8e, est la troisième Suissesse à se hisser dans le top 10.

VTT. Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

VTTNino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Dans la course masculine, les Suisses n'ont pas réussi à se mêler à la lutte pour les premières places. Dario Lillo s'est classé meilleur Helvète à la 7e place lors de la première victoire en Coupe du monde du Britannique Charlie Aldridge.

