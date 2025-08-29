A deux semaines des Mondiaux en Valais, Alessandra Keller affiche sa bonne forme. La Nidwaldienne a pris la 2e place en short-track lors de l'épreuve de Coupe du monde de VTT aux Gets.

Alessandra Keller sur le podium aux Gets KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après sa victoire mi-juillet en Andorre, Keller n'a dû s'incliner dans les Alpes françaises que devant la championne d'Europe Jenny Rissveds. Il s'agit du troisième podium (en sept courses) dans cette discipline non olympique pour la Suissesse, qui a terminé avec sept secondes de retard sur la Suédoise.

Sina Frei a manqué de peu le podium, terminant 4e derrière la Néo-Zélandaise Samara Maxwell. Jolanda Neff, 8e, est la troisième Suissesse à se hisser dans le top 10.

Dans la course masculine, les Suisses n'ont pas réussi à se mêler à la lutte pour les premières places. Dario Lillo s'est classé meilleur Helvète à la 7e place lors de la première victoire en Coupe du monde du Britannique Charlie Aldridge.