Skicross Alex Fiva et Fanny Smith ont dû se contenter de places d'honneur

ATS

27.2.2026 - 14:41

Les Suisses ont échoué hors du podium lors de l'étape Coupe du monde à Kopaonik, en Serbie. Alex Fiva a pris la 5e place chez les messieurs alors que Fanny Smith a dû se contenter du 6e rang.

Pas de podium pour Alex Fiva en Serbie (archives).
Pas de podium pour Alex Fiva en Serbie (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.02.2026, 14:41

27.02.2026, 14:46

Une deuxième course se déroulera samedi au même endroit. L'occasion pour Fiva, médaillé de bronze aux récents JO, et Smith, vice-championne olympique, de prendre leur revanche. Vendredi, les victoires sont revenues à l'Allemand Tim Hronek et à la Suédoise Sandra Näslund, qui a fêté son 45e succès en Coupe du monde.

JO 2026 - Skicross. Incroyable Alex Fiva ! A 40 ans, le Grison se pare de bronze

JO 2026 - SkicrossIncroyable Alex Fiva ! A 40 ans, le Grison se pare de bronze

JO 2026 - Skicross. La Vaudoise Fanny Smith remporte la médaille d'argent !

JO 2026 - SkicrossLa Vaudoise Fanny Smith remporte la médaille d'argent !

