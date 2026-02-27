Les Suisses ont échoué hors du podium lors de l'étape Coupe du monde à Kopaonik, en Serbie. Alex Fiva a pris la 5e place chez les messieurs alors que Fanny Smith a dû se contenter du 6e rang.

Pas de podium pour Alex Fiva en Serbie (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une deuxième course se déroulera samedi au même endroit. L'occasion pour Fiva, médaillé de bronze aux récents JO, et Smith, vice-championne olympique, de prendre leur revanche. Vendredi, les victoires sont revenues à l'Allemand Tim Hronek et à la Suédoise Sandra Näslund, qui a fêté son 45e succès en Coupe du monde.