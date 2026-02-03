  1. Clients Privés
Cyclisme sur piste Après dix ans d'attente, de l'or pour un Suisse aux Européens !

ATS

3.2.2026 - 20:35

Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya, en Turquie. Le Thurgovien a apporté à la Suisse un premier titre continental sur piste depuis dix ans.

Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya.
Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya.
IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA

03.02.2026, 20:35

Vogel (26 ans) avait déjà gagné l'argent lundi avec l'équipe de poursuite. La délégation suisse compte désormais trois médailles puisqu'Aline Seitz avait obtenu de l'argent dimanche en scratch.

Cyclisme sur piste. La Suisse frappe fort dès l’ouverture des Européens à Konya

Cyclisme sur pisteLa Suisse frappe fort dès l’ouverture des Européens à Konya

«J'ai toujours rêvé de porter ce maillot: maintenant, c'est devenu une réalité», a déclaré Vogel, qui a battu dans le duel final le Russe Ilya Savekin, qui roulait sous la bannière neutre.

Cyclisme sur piste. Battue en finale des Européens, la Suisse décroche l’argent

Cyclisme sur pisteBattue en finale des Européens, la Suisse décroche l’argent

Par ailleurs, Pascal Tappeiner a fini neuvième de la poursuite individuelle. Mais il a amélioré le record de Suisse en 4'07''032, battant de trois dixièmes l'ancienne marque détenue par Simon Vitzhum depuis 2022.

