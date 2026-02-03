Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya, en Turquie. Le Thurgovien a apporté à la Suisse un premier titre continental sur piste depuis dix ans.

Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya. IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA ATS

Vogel (26 ans) avait déjà gagné l'argent lundi avec l'équipe de poursuite. La délégation suisse compte désormais trois médailles puisqu'Aline Seitz avait obtenu de l'argent dimanche en scratch.

«J'ai toujours rêvé de porter ce maillot: maintenant, c'est devenu une réalité», a déclaré Vogel, qui a battu dans le duel final le Russe Ilya Savekin, qui roulait sous la bannière neutre.

Par ailleurs, Pascal Tappeiner a fini neuvième de la poursuite individuelle. Mais il a amélioré le record de Suisse en 4'07''032, battant de trois dixièmes l'ancienne marque détenue par Simon Vitzhum depuis 2022.