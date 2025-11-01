  1. Clients Privés
Tennis de table Alexis Lebrun signe un exploit abracadabrantesque !

Arthur Rappaz

1.11.2025

Mené deux sets à zéro, Alexis Lebrun a renversé le 4e mondial, le Japonais Tomokazu Harimoto (9-11, 10-12, 11-4, 11-9, 12-10), pour se hisser en quarts de finale du WTT champions de Montpellier, au bout d'un match epoustouflant.

Agence France-Presse

01.11.2025, 08:40

Le Montpelliérain de 22 ans a dû puiser loin dans ses ressources pour remonter une partie mal engagée et terrasser la tête de série N.2 de cette épreuve du deuxième échelon mondial. Il affrontera samedi le Slovène Darko Jorgic (N.7) pour une place dans le dernier carré.

Après avoir mené rapidement 6-1, grâce à sa puissance autant en revers qu'en coups droits, l'aîné des Lebrun, bénéficiaire d'un abandon adverse au tour précédent, a subitement baissé de régime. Harimoto s'est alors remis à l'endroit pour conclure 11-9.

Dans ce match phare des huitièmes, après l'élimination la veille de son petit frère Félix par Simon Gauzy, Alexis Lebrun a semblé manquer de solution. Mais il n'a pas paniqué. Sa défense héroïque sur le 8e point de la deuxième manche remporté au bout d'un long bras de fer (5-3) a soulevé les vivats des 6.500 spectateurs sans toutefois empêcher le Japonais d'arracher le set.

Quatre balles de match sauvées

Le tricolore, N.13 mondial et auteur de solides performances lors du sacre européen des Bleus le 19 octobre, s'est révolté dans la troisième manche s'offrant six balles de set avant de conclure d'un revers long de ligne.

Au bout d'un quatrième set intense, à l'instar de ce point gagné loin de la table pour revenir à 9-9, l'aîné des Lebrun a recollé à deux manches partout dans une ambiance survoltée.

Même mené de quatre points (4-8) dans le set décisif, il a encore haussé son niveau de jeu, grignotant peu à peu son retard avant de sauver quatre balles de match et de conclure 12-10, pour le plus grand bonheur du public héraultais.

