  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de l'America Alinghi, tout près du podium provisoire

ATS

22.5.2026 - 20:20

La Team Alinghi pointe au 4e rang du classement général des premières régates préliminaires de la Coupe de l'America 2027.

Alinghi est quatrième provisoire (archives).
Alinghi est quatrième provisoire (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.05.2026, 20:20

Le défi suisse a terminé 3e puis deux fois 5e des trois premières courses sur le plan d'eau de Cagliari.

Coupe de l'America. Un «mélange d'expérience et d'héritage suisse» pour Alinghi

Coupe de l'AmericaUn «mélange d'expérience et d'héritage suisse» pour Alinghi

Barré par le Britannique Paul Goodison, Alinghi affiche 20 points à son compteur après trois des huit régates préliminaires programmées jusqu'à dimanche, soit autant que Luna Rossa 2 (2e) et les deux embarcations de la Team New Zealand (3e et 5e). Vainqueur de deux des trois premières courses, Luna Rossa 1 pointe en tête.

Voile. Un défi américain de retour sur la Coupe de l'America

VoileUn défi américain de retour sur la Coupe de l'America

Les plus lus

La cheffe du renseignement américain, Tulsi Gabbard, a donné sa démission
Quatre hommes écroués pour un vol d'or et de montres en Suisse
«Pipi gate» : la folle affaire qui secoue le Giro !
Grosse opération de police dans les trains du Nord vaudois
Excursion motorisée pour deux renardeaux blottis sous un capot
Kevin Warsh prête serment en présence de Donald Trump