La Team Alinghi pointe au 4e rang du classement général des premières régates préliminaires de la Coupe de l'America 2027.

Alinghi est quatrième provisoire (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le défi suisse a terminé 3e puis deux fois 5e des trois premières courses sur le plan d'eau de Cagliari.

Barré par le Britannique Paul Goodison, Alinghi affiche 20 points à son compteur après trois des huit régates préliminaires programmées jusqu'à dimanche, soit autant que Luna Rossa 2 (2e) et les deux embarcations de la Team New Zealand (3e et 5e). Vainqueur de deux des trois premières courses, Luna Rossa 1 pointe en tête.