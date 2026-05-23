Le Team Alinghi a mal négocié la deuxième journée des pré-régates de la Coupe de l'America. Le défi suisse a chuté à la 7e et avant-dernière place du classement samedi à Cagliari.

Le Team Alinghi n'est pas dans ses plus belles œuvres (archives). ats

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Quatrième après les trois premières courses disputées sur le plan d'eau sarde vendredi, Alinghi a terminé 7e des trois suivantes pour perdre plusieurs places au classement. Deux dernières régates sont prévues dimanche, alors que Luna Rossa 1 pointe en tête.

Ces pré-régates marquent le début de la campagne de la prochaine Coupe de l'America, qui aura lieu en 2027 à Naples, mais elles ne contiennent aucun grand enjeu. Elles se disputent d'ailleurs sur des AC40 et non les impressionnants AC75 qui seront utilisés lors de la Coupe Louis Vuitton, laquelle déterminera le «challenger» qui défiera le «defender», Team New Zealand.