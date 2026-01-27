  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA All-Star week-end : George et Niederhäuser retenus

ATS

27.1.2026 - 06:47

Deux Suisses auront l'honneur de prendre part au All-Star week-end de la NBA, prévu du 13 au 15 février à Los Angeles.

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus - Gallery
All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus - Gallery. Kyshawn George (18) aura l'occasion de s'illustrer lors du All-Star week-end

Kyshawn George (18) aura l'occasion de s'illustrer lors du All-Star week-end

Photo: ATS

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus - Gallery. Yanic Konan Niederhäuser (14) fait partie des représentants de la G-League sélectionnés pour le tournoi des étoiles montantes

Yanic Konan Niederhäuser (14) fait partie des représentants de la G-League sélectionnés pour le tournoi des étoiles montantes

Photo: ATS

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus - Gallery
All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus - Gallery. Kyshawn George (18) aura l'occasion de s'illustrer lors du All-Star week-end

Kyshawn George (18) aura l'occasion de s'illustrer lors du All-Star week-end

Photo: ATS

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus - Gallery. Yanic Konan Niederhäuser (14) fait partie des représentants de la G-League sélectionnés pour le tournoi des étoiles montantes

Yanic Konan Niederhäuser (14) fait partie des représentants de la G-League sélectionnés pour le tournoi des étoiles montantes

Photo: ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 06:47

27.01.2026, 06:54

Kyshawn George et Yanic Konan Niederhäuser ont en effet été retenus pour le tournoi des «Rising Stars» (étoiles montantes) qui réunira les meilleurs espoirs.

Kyshawn George (22 ans) fait partie des joueurs de deuxième année ("sophomores") sélectionnés pour ce tournoi. L'ailier canado-suisse des Washington Wizards, touché à une cheville samedi face aux Hornets, a progressé de manière spectaculaire cette saison: il affiche des moyennes de 15,5 points, 5,8 rebonds et 5,1 assists par match.

Le «rookie» Yanic Konan Niederhäuser (22 ans également) est quant à lui l'un des représentants de la G-League, antichambre de la NBA. Le pivot fribourgeois a toutefois déjà eu l'occasion de s'illustrer sous le maillot des Los Angeles Clippers: il a déjà été aligné à 25 reprises, inscrivant à deux reprises 16 points dont une face aux Wizards de Kyshawn George le 14 janvier.

Niederhäuser évoluera à domicile dans ce tournoi des étoiles montantes, qui se déroulera le vendredi 13 février dans l'antre des Clippers. Le Fribourgeois jouera en compagnie des autres représentants de la G-League, alors que George figurera dans l'une des trois équipes composées des joueurs établis en NBA. Trois matches sont prévus, soit deux demi-finales et une finale.

Les plus lus

Valais: une fausse guide de montagne emmenait ses clients à 4000 m
Qui est Kristi Noem, cette ministre de Trump sous le feu des critiques ?
Décès d'un collégien dispensé de sport: décision mardi pour le prof
«Tout le monde est en danger» - Salman Rushdie alerte !
«On m'a souvent réduite à une vie de rêve et de privilèges»
L’onde de choc de l'attaque américaine laisse une population «terrifiée»