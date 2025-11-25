Même Zeus, dieu de la pluie, n'y pourra rien: malgré les fortes précipitations attendues sur le sanctuaire antique d'Olympie, la flamme olympique sera bien allumée mercredi en Grèce, avant d'entamer un long périple vers les Jeux d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février).

Dernière répétition avant l'allumage mercredi de la flamme des JO d'hiver de Milan Cortina 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Compte tenu de ces prévisions météorologiques défavorables venant jouer les trouble-fêtes dans la péninsule du Péloponnèse, le Comité olympique hellénique (HOC) a dû modifier la cérémonie qui ne pourra pas se tenir en plein air devant les ruines vieilles de 2'600 ans du temple d'Héra, comme le veut la tradition. Mais à l'intérieur du musée olympique.

«Ce changement a été jugé nécessaire pour garantir la sécurité de tous et préserver la dignité de la cérémonie», a justifié le HOC, qui a assuré «faire tout son possible pour s'assurer que la sacralité, la tradition et l'esprit de la cérémonie soient pleinement respectés». Car sur le site des premiers Jeux olympiques de l'Antiquité, la tradition veut que la flamme soit allumée au moyen d'un miroir concave qui concentre les rayons du soleil au cours d'une cérémonie en costumes, inspirée de l'Antiquité.

Costumes en hommage à la Grèce antique

C'est donc la flamme allumée lundi, lors d'une répétition en plein air et sous le soleil, qui sera utilisée mercredi. Déjà en avril 2024, en raison d'une météo pluvieuse, l'allumage traditionnel de la flamme des JO de Paris avait été réalisé avec une flamme de réserve conservée lors de la répétition générale.

La présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry, élue en mars, assistera pour la première fois en tant que dirigeante de l'organisation à ce rituel. Et comme avant les JO de Paris, c'est l'actrice grecque Mary Mina qui doit allumer la torche, entourée de «prêtresses» vêtues de longues robes claires inspirées des vêtements des Grecs anciens.

Kirsty Coventry, première femme à la tête du CIO Après 131 ans d'existence, le Comité international olympique a pour la première fois élu jeudi à sa tête une femme. C'est en effet la Zimbabwéenne Kirsty Coventry qui succèdera, à seulement 41 ans, à l'Allemand Thomas Bach. 20.03.2025

La torche doit ensuite être remise au premier relayeur, Petros Gaidatzis, médaillé de bronze en aviron aux Jeux de Paris, qui a vu dans sa sélection «un immense honneur». Le choix initial, le skieur Alexandros Ioannis Ginnis, vice-champion du monde de slalom en 2023, a dû renoncer en raison d'une blessure contractée à l'entraînement.

De grands noms du sport italien présents

Les deux premiers relayeurs italiens à Olympie seront deux grands noms des sports d'hiver: Stefania Belmondo, double championne olympique de ski de fond (1992, 2002), et Armin Zöggeler, double champion olympique de luge (2006, 2010). La flamme entamera ensuite un vaste périple avec un premier relais de neuf jours et 2.200 km en Grèce avant une cérémonie de passation, le 4 décembre, dans le stade panathénaïque d'Athènes. En Italie, le relais débutera le 6 décembre à Rome.

Portée par 10.001 relayeurs, la flamme traversera l'Italie du nord au sud et d'est en ouest pendant 63 jours sur 12.000 kilomètres avec des passages dans des sites emblématiques comme Sienne, Pompéi ou Venise. La flamme passera par Cortina d'Ampezzo le 26 janvier avant d'arriver à Milan le 6 février pour la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de football de San Siro.

Comme tous les deux ans, la cérémonie à Olympie se déroule près du stade où les jeunes athlètes de l'Antiquité disputèrent leurs premiers Jeux au VIIIe siècle avant JC. L'ensemble du sanctuaire d'Olympie, ravagée au fil de l'histoire par les séismes et les inondations, était dédié à Zeus et les Jeux visaient à lui rendre hommage.

Sur le site, une statue du «dieu des dieux» , aujourd'hui disparue, était considérée comme l'une des sept merveilles du monde antique. Ces JO marquent un retour dans les Alpes, le berceau original des JO d'hiver, après une longue et souvent controversée parenthèse dans des pays qui n'ont pas forcément une tradition de sports d'hiver.