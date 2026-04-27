La sprinteuse américaine Allyson Felix souhaite faire son retour au plus haut niveau et disputer les Jeux olympiques de 2028 de Los Angeles. Elle avait mis un terme à sa carrière en 2022.

Allyson Felix announced she is coming out retirement at the age of 40 with an aim to compete in the 2028 Olympic Games 🙌



(via @TIME) pic.twitter.com/kQqmXKtU68 — ESPN (@espn) April 27, 2026

Keystone-SDA ATS

La femme aux onze médailles olympiques (sept d'or, trois d'argent, une de bronze) a annoncé cet objectif au magazine Time. «Je sais qu'à 40 ans, je ne suis plus au sommet de ma carrière. Je ne me fais pas d'illusions. Mais je sais exactement ce que je veux et ce que je souhaite accomplir», a-t-elle déclaré.

Allyson Felix et son entraîneur de longue date Bobby Kersee, prévoient de démarrer un programme d'entraînement complet en octobre. Elle compte faire son retour à la compétition en 2027 avant, pourquoi pas, de participer à ses sixièmes Jeux olympiques à Los Angeles, sa ville natale.