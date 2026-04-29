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Giro Deux rivaux de Vingegaard jettent l'éponge

ATS

29.4.2026 - 14:09

Le grand favori Jonas Vingegaard (Visma) aura quelques concurrents de moins lors du Tour d'Italie (8-31 mai). Le Portugais João Almeida et l'Espagnol Mikel Landa ont ainsi tous deux déclaré forfait.

Landa (34 ans/Soudal) est encore blessé.
Landa (34 ans/Soudal) est encore blessé.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.04.2026, 14:09

Almeida (UAE), vainqueur du Tour de Suisse l'année dernière et 3e du Giro 2023, a souffert de complications suite à une infection virale. La maladie a trop perturbé sa préparation ces derniers mois. «C'est vraiment dommage, car j'adore cette course», a déclaré le Portugais de 27 ans sur Instagram.

Tour de Catalogne. En patron dans l’ascension, Vingegaard fait la différence

Tour de CatalogneEn patron dans l’ascension, Vingegaard fait la différence

Landa (34 ans/Soudal) qui a quant à lui terminé à deux reprises au 3e rang du premier grand Tour du calendrier, doit renoncer à prendre le départ en raison d'une fracture du bassin.

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