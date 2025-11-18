  1. Clients Privés
Cyclisme UAE prolonge le principal lieutenant de Tadej Pogacar

ATS

18.11.2025 - 10:43

Le Portugais Joao Almeida, principal lieutenant de Tadej Pogacar chez UAE, a prolongé son contrat avec la meilleure équipe du monde jusqu'à fin 2028. La formation émiratie l'a annoncé mardi.

Joao Almeida va rester chez UAE.
Joao Almeida va rester chez UAE.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.11.2025, 10:43

18.11.2025, 10:57

A 27 ans, ce rouleur-grimpeur est l'un des meilleurs coureurs de classement général du monde, vainqueur en 2025 de trois courses d'une semaine, le Tour du Pays basque, le Tour de Romandie et le Tour de Suisse. Il a également pris la deuxième place du Tour d'Espagne en septembre derrière Jonas Vingegaard.

Chez UAE, qu'il avait rejoint en 2022, Almeida est aussi le premier lieutenant en montagne de Pogacar sur le Tour de France, où il avait lui-même pris la quatrième place en 2024 à sa première participation, avant d'abandonner cette année après une chute.

«Ces dernières saisons on a réussi de grandes choses ensemble, mais je sens que le meilleur est encore à venir», a-t-il déclaré dans le communiqué annonçant la prolongation de son contrat.

